En Saltillo, albañil toca cables de alta tensión y resulta lesionado

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un hombre que resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica en la colonia Ampliación Morelos, en Saltillo.

El incidente se registró cuando Ramón Martínez Juárez, de 52 años, se encontraba en el techo de una vivienda realizando labores de albañilería. Al levantarse, habría tocado con la cabeza cables de alta tensión.