En Saltillo, albañil toca cables de alta tensión y resulta lesionado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    En Saltillo, albañil toca cables de alta tensión y resulta lesionado
    El lesionado fue retirado de la azotea y trasladado al Hospital General para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

El hombre, de 52 años, habría tocado con la cabeza cables de alta tensión mientras realizaba trabajos en una vivienda de la colonia Ampliación Morelos

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un hombre que resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica en la colonia Ampliación Morelos, en Saltillo.

El incidente se registró cuando Ramón Martínez Juárez, de 52 años, se encontraba en el techo de una vivienda realizando labores de albañilería. Al levantarse, habría tocado con la cabeza cables de alta tensión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/impacto-manda-auto-contra-puente-peatonal-en-saltillo-HC23125233

El contacto provocó una descarga eléctrica que lo lanzó contra el piso de la azotea y le ocasionó lesiones, además de dejarlo semiinconsciente. Familiares dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 y solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio.

$!Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras para retirar al lesionado de la azotea.
Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras para retirar al lesionado de la azotea. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para retirar al hombre del techo, mientras paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención.

Debido a las labores de rescate, la circulación en el sector permaneció parcialmente afectada mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el lugar.

$!El hombre presentó una lesión en la frente tras recibir la descarga eléctrica.
El hombre presentó una lesión en la frente tras recibir la descarga eléctrica. ULISES MARTÍNEZ

Una vez que fue puesto a salvo, Ramón fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica y determinar la gravedad de las lesiones.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Morena: Cupo limitado para narcocandidatos

Morena: Cupo limitado para narcocandidatos
El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931

El japonés detenido por propaganda comunista en Saltillo en 1931
true

Certeza jurídica: si no existe, estamos en serios problemas
Elementos de la Policía Municipal acudieron a la UVM Campus Saltillo después del reporte por una presunta amenaza difundida entre estudiantes.

Amenaza de tiroteo alarma a comunidad de UVM Saltillo; revisan campus y descartan presencia de armas
Cecilia Guadiana confirmó que cuenta con doble nacionalidad al pronunciarse sobre la iniciativa que modificaría los requisitos para aspirar a una gubernatura.

‘Mi responsabilidad está en el Senado’: Cecilia Guadiana ante iniciativa que podría impedirle contender por la gubernatura de Coahuila
Santos Laguna recibirá a Tigres en el Estadio Corona con la urgencia de cortar su racha de cinco derrotas en el Apertura 2026.

Santos vs Tigres: ¿romperán los Guerreros su pesadilla en casa?
Un lanzador móvil de misiles Patriot se exhibe en el exterior de la base militar de Fort Sill, cerca de Lawton, Oklahoma, el 21 de marzo de 2023.

Advierten que Estados Unidos padece de una ‘aguda escasez’ de misiles Patriot en Europa
Dean Roy, de 15 años, repone el expositor de refrescos en la pizzería de sus padres en Stowe, Vermont. Dean figurará en la boleta electoral de noviembre como candidato a gobernador por un tercer partido.

Conoce al adolescente que se postuló para gobernador de Vermont y está listo para causar ‘impacto’