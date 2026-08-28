En Saltillo, albañil toca cables de alta tensión y resulta lesionado
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El hombre, de 52 años, habría tocado con la cabeza cables de alta tensión mientras realizaba trabajos en una vivienda de la colonia Ampliación Morelos
Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja atendieron a un hombre que resultó lesionado tras recibir una descarga eléctrica en la colonia Ampliación Morelos, en Saltillo.
El incidente se registró cuando Ramón Martínez Juárez, de 52 años, se encontraba en el techo de una vivienda realizando labores de albañilería. Al levantarse, habría tocado con la cabeza cables de alta tensión.
El contacto provocó una descarga eléctrica que lo lanzó contra el piso de la azotea y le ocasionó lesiones, además de dejarlo semiinconsciente. Familiares dieron aviso al Sistema de Emergencias 911 y solicitaron la intervención de los cuerpos de auxilio.
Elementos de Bomberos realizaron las maniobras necesarias para retirar al hombre del techo, mientras paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención.
Debido a las labores de rescate, la circulación en el sector permaneció parcialmente afectada mientras los cuerpos de emergencia trabajaban en el lugar.
Una vez que fue puesto a salvo, Ramón fue trasladado al Hospital General para recibir atención médica y determinar la gravedad de las lesiones.