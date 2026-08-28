Impacto manda auto contra puente peatonal en Saltillo

Un accidente con proyección contra la base de un puente peatonal se registró la mañana de este viernes en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Júpiter, en la colonia Satélite Norte, en Saltillo.

El siniestro ocurrió cuando un Volkswagen Pointer, conducido por Humberto Gloria, de 39 años, se incorporaba desde Júpiter hacia el periférico con dirección a Torreón.