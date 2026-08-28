Impacto manda auto contra puente peatonal en Saltillo

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    Impacto manda auto contra puente peatonal en Saltillo
    El Volkswagen Pointer terminó con severos daños en la parte frontal tras impactarse contra la base del puente. ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Júpiter; los involucrados fueron valorados por paramédicos

Un accidente con proyección contra la base de un puente peatonal se registró la mañana de este viernes en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Júpiter, en la colonia Satélite Norte, en Saltillo.

El siniestro ocurrió cuando un Volkswagen Pointer, conducido por Humberto Gloria, de 39 años, se incorporaba desde Júpiter hacia el periférico con dirección a Torreón.

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Al ingresar a la vialidad, el Pointer fue impactado en la parte trasera por un Chevrolet Aveo, conducido por Miguel Juárez, de 24 años.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los involucrados.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar a los involucrados. ULISES MARTÍNEZ

Debido al impacto, el Volkswagen salió proyectado hacia el frente y terminó chocando contra la base de un puente peatonal ubicado en el lugar.

Personal de la Cruz Roja acudió al sitio para valorar a los participantes y brindar atención a uno de ellos. No se reportó el traslado de personas a un hospital.

$!El Chevrolet Aveo presentó daños en la parte frontal tras el accidente.
El Chevrolet Aveo presentó daños en la parte frontal tras el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica y deslindar responsabilidades.

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