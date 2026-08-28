Impacto manda auto contra puente peatonal en Saltillo
El percance ocurrió en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Júpiter; los involucrados fueron valorados por paramédicos
Un accidente con proyección contra la base de un puente peatonal se registró la mañana de este viernes en el cruce del periférico Luis Echeverría Álvarez y la calle Júpiter, en la colonia Satélite Norte, en Saltillo.
El siniestro ocurrió cuando un Volkswagen Pointer, conducido por Humberto Gloria, de 39 años, se incorporaba desde Júpiter hacia el periférico con dirección a Torreón.
Al ingresar a la vialidad, el Pointer fue impactado en la parte trasera por un Chevrolet Aveo, conducido por Miguel Juárez, de 24 años.
Debido al impacto, el Volkswagen salió proyectado hacia el frente y terminó chocando contra la base de un puente peatonal ubicado en el lugar.
Personal de la Cruz Roja acudió al sitio para valorar a los participantes y brindar atención a uno de ellos. No se reportó el traslado de personas a un hospital.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar la mecánica y deslindar responsabilidades.