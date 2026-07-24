En Saltillo, camioneta a exceso de velocidad termina debajo de puente en Valdés Sánchez

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    En Saltillo, camioneta a exceso de velocidad termina debajo de puente en Valdés Sánchez
    La camioneta salió de la vialidad y terminó debajo del puente vehicular tras perder el control. MARTÍN ROJAS

El conductor perdió el control sobre pavimento mojado y salió ileso, pese a los severos daños que sufrió la unidad

Un automovilista protagonizó un aparatoso accidente durante la madrugada de este viernes al perder el control de su camioneta cuando circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre pavimento mojado. La unidad terminó debajo de un puente vehicular, en el cruce de los bulevares Jesús Valdés Sánchez y Eulalio Gutiérrez Treviño, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de la 01:00 horas, cuando el conductor de una Jeep Liberty color plata transitaba sobre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño con dirección al sur.

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De acuerdo con los primeros peritajes, al llegar a la intersección con el bulevar Jesús Valdés Sánchez intentó incorporarse hacia el oriente; sin embargo, lo hizo presuntamente a una velocidad mayor a la permitida. La combinación del exceso de velocidad, la falta de pericia y el pavimento mojado provocó que perdiera el control.

La camioneta se proyectó contra el cordón cuneta y salió de la trayectoria hasta terminar debajo del puente vehicular, donde quedó con severos daños materiales en la parte frontal.

Automovilistas que pasaban por el lugar dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, lo que movilizó a elementos de Tránsito Municipal para abanderar la zona y evitar otro percance mientras se realizaban las maniobras correspondientes.

$!Una grúa trasladó la camioneta al corralón luego de concluir las diligencias en el lugar.
Una grúa trasladó la camioneta al corralón luego de concluir las diligencias en el lugar. MARTÍN ROJAS

A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor salió por su propio pie de la unidad y, tras ser valorado en el lugar, se determinó que no presentaba lesiones que ameritaran su traslado a un hospital.

Finalmente, una grúa retiró la camioneta y la trasladó a un corralón, mientras agentes de Tránsito realizaron el peritaje para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

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