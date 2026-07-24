Dafne Quintero, Sebastián García, Gabriela Rodríguez y los coahuilenses a seguir en Santo Domingo 2026

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 marcan el inicio formal del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Del 24 de julio al 8 de agosto, más de 6 mil 200 atletas de 37 países y territorios competirán en 40 deportes, y Coahuila tendrá una presencia destacada con 15 representantes en siete disciplinas distintas. La delegación coahuilense llega con nombres consolidados a nivel internacional, medallistas mundiales y olímpicos, además de jóvenes talentos que buscan consolidarse en la élite continental. El tiro con arco será la disciplina con mayor representación estatal, aportando seis atletas: Dafne Quintero y Sebastián García en arco compuesto, así como Raúl Rodríguez, Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz y Matías Grande en recurvo. La actividad de esta disciplina se desarrollará del 25 al 29 de julio.

En tiro deportivo, la atención estará puesta en Gabriela Rodríguez, abanderada de la delegación mexicana y una de las cartas fuertes para subir al podio. La saltillense competirá en skeet femenil el 25 de julio, mientras que Eréndira Barba y Edson Ramírez buscarán protagonismo en rifle de aire entre el 3 y el 5 de agosto.

La esgrima contará con la presencia de Tommaso Archilei, quien vivirá sus primeros Juegos representando a Coahuila, mientras que Carlos García, originario de San Pedro, verá acción en el ciclismo de ruta el 2 de agosto. Los deportes de conjunto también tendrán sello coahuilense. Las hermanas Argelia e Isabel Rodríguez integran la Selección Mexicana de Rugby; Santiago Garza Osuna, de Nava, forma parte del representativo nacional de basquetbol; y Rubén Delgadillo volverá a portar el gafete de capitán de la Selección Mexicana de Softbol.

Un evento con historia y relevancia continental Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son la competencia regional multidisciplinaria más antigua del mundo. En esta edición, Santo Domingo recibirá a las principales figuras deportivas de la región en escenarios como el Estadio Olímpico Félix Sánchez, el Centro Acuático Juan Pablo Duarte y el Estadio Quisqueya Juan Marichal. México llega como campeón defensor del medallero tras liderar las ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Hace tres años la delegación nacional consiguió una cosecha histórica de 353 medallas: 145 de oro, 108 de plata y 100 de bronce. Para Santo Domingo 2026, la representación mexicana estará integrada por 646 atletas, la delegación más numerosa del certamen, con el objetivo de mantener la supremacía regional.

¿Dónde ver los Juegos Centroamericanos? Los aficionados podrán seguir la actividad a través de diversas plataformas: TV Azteca (Ceremonia de Inauguración y eventos seleccionados). Fox Sports, AYM Sports. Canal oficial de YouTube de Centro Caribe Sports.