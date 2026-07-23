Vuelve EU a la carga: anuncia arancel de 10% a México y otros países por trabajo forzoso

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Vuelve EU a la carga: anuncia arancel de 10% a México y otros países por trabajo forzoso
    Anuncio ocurre horas después de la reunión que Greer sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. CUARTOSCURO

El representante comercial de EU Jamieson Greer, dio a conocer que se aplicarán aranceles a 60 países por no adoptar prohibición de importar productos elaborados por trabajo forzoso

El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy la imposición de nuevos aranceles a 60 economías por no adoptar o aplicar de manera efectiva la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso, en una medida ordenada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El arancel a México será de 10%.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avanzamos-en-revisar-t-mec-dice-sheinbaum-tras-reunion-con-greer-PE22374193

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, informó que la decisión es el resultado de una investigación iniciada en marzo, que incluyó consultas con decenas de gobiernos, audiencias públicas y el análisis de más de 2 mil comentarios recibidos.

“El Presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, señaló Greer.

La USTR determinó que las políticas de las economías investigadas constituyen una práctica comercial irrazonable que restringe el comercio estadounidense, por lo que autorizó la aplicación de medidas correctivas.

Los aranceles serán de 10 por ciento, entre 10 por ciento y 12.5 por ciento, o de 12.5 por ciento, dependiendo del grado de cumplimiento de cada país con las normas sobre trabajo forzoso. Entre las economías sujetas al gravamen de 10 por ciento figuran México, Canadá, Reino Unido, India, Malasia, Indonesia, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Pakistán y Sri Lanka, entre otras. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza enfrentarán tasas diferenciadas para determinados productos, mientras que el resto de las economías investigadas estarán sujetas a un arancel de 12.5 por ciento.

El Gobierno estadounidense también anunció excepciones para determinadas materias primas y productos cuya imposición podría afectar el abastecimiento interno, provocar disrupciones económicas o incentivar a algunos países a fortalecer la aplicación de las prohibiciones contra el trabajo forzoso.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor mañana, según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Relaciones Exteriores
Economía
Última hora

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La fuerza que nos une

La fuerza que nos une
true

El rastro del dinero
La FGR señala que los hermanos Thompson formaban parte de la estructura empresarial investigada por presunto contrabando de hidrocarburos junto a Ernesto Ruffo.

Los hermanos Thompson, empresarios ligados a la red de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo
La muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, destapó una ola de denuncias de estudiantes y ex alumnos, acusando golpizas y más abusos en la academia militarizada “para forjar la disciplina”.

Destapa caso de Dafne violentas ‘novatadas’ con golpizas y abusos
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 60 km/h
Si no los tienes y no sabes cómo obtenerlos, aquí te contamos cómo puedes hacerlo por internet. FOTO:

Acta de nacimiento y CURP certificadas en PDF... en este Regreso a Clases 2026-2027, así puedes descargarlas e imprimirlas
Alcance. El caso de ‘Rocky’ ha provocado una ola de indignación nacional y ha movilizado a activistas, figuras públicas y ciudadanos en demanda de justicia.

¡Rompe en llanto! Asegura Laura Bozzo que hará justicia por el caso del perro ‘Rocky’ en Saltillo
Vozinha, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland aparecen entre los jugadores más votados.

Dejan fuera a Quiñones... revelan el 11 ideal del Mundial 2026 con Vozinha, Messi y Mbappé incluidos