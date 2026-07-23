Vuelve EU a la carga: anuncia arancel de 10% a México y otros países por trabajo forzoso

El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy la imposición de nuevos aranceles a 60 economías por no adoptar o aplicar de manera efectiva la prohibición de importar productos elaborados con trabajo forzoso, en una medida ordenada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, informó que la decisión es el resultado de una investigación iniciada en marzo, que incluyó consultas con decenas de gobiernos, audiencias públicas y el análisis de más de 2 mil comentarios recibidos.

“El Presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene desde hace casi un siglo una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso y es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, señaló Greer.

La USTR determinó que las políticas de las economías investigadas constituyen una práctica comercial irrazonable que restringe el comercio estadounidense, por lo que autorizó la aplicación de medidas correctivas.

Los aranceles serán de 10 por ciento, entre 10 por ciento y 12.5 por ciento, o de 12.5 por ciento, dependiendo del grado de cumplimiento de cada país con las normas sobre trabajo forzoso. Entre las economías sujetas al gravamen de 10 por ciento figuran México, Canadá, Reino Unido, India, Malasia, Indonesia, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Pakistán y Sri Lanka, entre otras. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza enfrentarán tasas diferenciadas para determinados productos, mientras que el resto de las economías investigadas estarán sujetas a un arancel de 12.5 por ciento.

El Gobierno estadounidense también anunció excepciones para determinadas materias primas y productos cuya imposición podría afectar el abastecimiento interno, provocar disrupciones económicas o incentivar a algunos países a fortalecer la aplicación de las prohibiciones contra el trabajo forzoso.

Los nuevos aranceles entrarán en vigor mañana, según informó la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos.