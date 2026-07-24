POLITICÓN: ¿Protección en aduanas? Las omisiones de la FGR en el caso Ruffo Appel y el huachicol fiscal

I. SIN CAMBIO

Luego de muchas horas de alegatos, que concluyeron en la madrugada de este jueves, los ocho imputados en el caso que involucra al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fueron vinculados a proceso y se les dictó prisión preventiva. Entre ellos están los dos empresarios saltillenses arrestados en los operativos que realizaron aquí elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, el pasado 16 de julio, pero que, debido a su avanzada edad y estado de salud, se encuentran en prisión domiciliaria. Sesudos abogados que participan de la defensa de los imputados nos dicen que, aun cuando no es la misma condición para todos, es claro que la decisión fue “por consigna”.

II. ¿ACUSACIÓN FRÁGIL?

Y es que al menos a uno de los saltillenses –José María “N”– le están imputando responsabilidad con base en que, durante los años setenta, formó parte de una de las empresas involucradas en el caso –Internacional de Fundentes–, pese a que se deshizo de sus acciones desde hace más de dos décadas y se presentó evidencia de ello en la audiencia de imputación. Habrá que seguir atentos al desarrollo del caso.

III. NO ESTÁ MUY DIFÍCIL

También nos explican que, entre más revisan los documentos del caso armado por la FGR de Ernestina Godoy, más claro queda que resolverlo es muy fácil, pues sólo existen dos momentos en los cuales puede configurarse el engaño a las autoridades aduaneras: cuando los ferrotanques son cargados en la refinería de Estados Unidos, la cual sella dichos vehículos para que no pueda alterarse su contenido, y cuando se presentan los documentos de importación en la aduana fronteriza donde, además, se revisa la integridad de los sellos colocados en la refinería. Ello implica que para hacer la trampa necesariamente debe contarse con la complicidad de unos y/o los otros.

IV. PERO...

Lo relevante de ello es que en ambos puntos se encuentran servidores públicos al servicio del Gobierno de México. Porque la mayor parte del combustible incautado aquí proviene de la refinería Deer Park , que es propiedad de Pemex , y lo de la aduana, pues no requiere explicación. Y curiosamente –o no tanto– hasta ahora no se ha señalado a ningún servidor público como parte de la trama de este caso. Y eso genera cada vez más dudas...

V. LA HUELLA

En el marco del 449 aniversario de la fundación de Saltillo, el Cabildo local celebrará sesión solemne para entregar la Presea Saltillo 2026, el máximo reconocimiento que se concede a quienes han dejado huella en el desarrollo local. Entre los galardonados destaca Luis Arizpe Jiménez, distinguido por una trayectoria empresarial construida con liderazgo, visión y un profundo compromiso social. Su labor filantrópica y el respaldo a la Cruz Roja forman parte de una historia de participación que ha acompañado el crecimiento de Saltillo durante décadas. Al reconocer a Luis Arizpe, la ciudad también reconoce a una familia que ha contribuido a escribir parte de su historia.

VI. LEGADO

La ceremonia también rendirá homenaje Post Mortem a Carlos de la Peña Ramos, exalcalde de Saltillo cuya gestión permanece en la memoria de varias generaciones, así como al Colegio San José, institución que durante más de cuatro décadas ha formado a miles de jóvenes y se ha consolidado como un referente educativo de la ciudad. Son trayectorias distintas, pero unidas por un mismo denominador: haber dejado una aportación relevante para la vida pública de Saltillo.

VII. DESPUÉS DEL RUIDO

El alcalde Javier Díaz tendió puentes con colectivos animalistas y el encuentro que tuvo con sus integrantes dejó acuerdos, civilidad y una ruta de atención clara. En Saltillo hubo diálogo, sensibilidad y voluntad de atender el caso de Rocky con seriedad, no con estridencia ni protagonismo personales. Muy distinto al ambiente que dejó la visita de Arturo Islas, marcada por la confrontación y la búsqueda de reflectores. Un día después, mientras unos construían acuerdos, otros ya habían cambiado de escenario. La diferencia quedó a la vista: unos apostaron por el diálogo; otros por el lucimiento.

VIII. EL FORASTERO

Arturo Islas se fue rápido a Nuevo León, acompañado de funcionarios, para seguir colgándose del tema. Su paso por Coahuila terminó siendo tan fugaz como mediático. Tampoco pasó inadvertido que durante sus transmisiones invitara a realizar aportaciones económicas para su “causa”, lo que despertó más de una pregunta entre quienes siguieron de cerca su periplo. En Coahuila, el ruido puede atraer reflectores por unas horas, pero son los acuerdos y el trabajo constante los que terminan dejando huella. Así es el norte.

IX. REPERCUSIONES

La reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dejó una señal positiva: el diálogo con Washington continúa. Sin embargo, la incertidumbre ya se refleja en la economía doméstica. Estimaciones de BBVA Research apuntan a una caída cercana al 2 por ciento del consumo privado durante el primer trimestre de 2026, luego de haber crecido 7.9 por ciento un año antes. Si este escenario se prolonga, el costo económico será mayor y, como ocurre siempre, terminará teniendo consecuencias políticas. La eficacia con la que México conduzca la negociación del T-MEC también podría influir en el ambiente electoral del próximo año. Habrá que ver.