¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal?
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El 20 de julio, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos
El 23 de julio se reportó que existe la posibilidad de que Ismael ‘El Mayo’ Zambada sea enviado a un centro médico federal, en vez de comenzar su sentencia en una prisión de máxima seguridad.
El juez federal, Brian M. Cogan, quien es conocido por haber presidido el juicio de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, recomendó que el cofundador del cártel de Sinaloa sea enviado a un centro médico para continuar con su cadena perpetua.
Previamente, durante el juicio de Ismael Zambada, su defensa argumentó que, por cuestiones de salud, solicitaban que el condenado pasara su aprisionamiento en un espacio que pueda proveer servicios médicos. Sin embargo, dicha misiva se había puesto en debate, tras la declaración de culpabilidad y sentencia del exlíder narcotraficante.
La propuesta, por parte del juez Cogan, fue emitida al Buró Federal de Prisiones, donde se argumenta que la edad del sentenciado, la cual es 76 años, podría perjudicar el cumplimiento de la condena. Hasta el momento, no se ha notificado si la recomendación del juez será implementada o si el Zambada será enviado a una prisión de máxima seguridad similar a ADX Florence, donde reside Guzmán Loera.
No obstante, se ha concretado que el acusado deberá pagar 15 mil millones de dólares, junto con su encarcelamiento de por vida en Estados Unidos.