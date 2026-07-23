¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal?

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    ¿Ismael ‘El Mayo’ Zambada será enviado a un centro médico federal a causa de su edad y estado de salúd? Vanguardia

El 20 de julio, Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del cártel de Sinaloa, fue sentenciado a cadena perpetua en los Estados Unidos

El 23 de julio se reportó que existe la posibilidad de que Ismael ‘El Mayo’ Zambada sea enviado a un centro médico federal, en vez de comenzar su sentencia en una prisión de máxima seguridad.

El juez federal, Brian M. Cogan, quien es conocido por haber presidido el juicio de Joaquín Guzmán Loera ‘El Chapo’, recomendó que el cofundador del cártel de Sinaloa sea enviado a un centro médico para continuar con su cadena perpetua.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revisara-la-fgr-reclamo-de-fortuna-decomisada-al-mayo-DB22324351

Previamente, durante el juicio de Ismael Zambada, su defensa argumentó que, por cuestiones de salud, solicitaban que el condenado pasara su aprisionamiento en un espacio que pueda proveer servicios médicos. Sin embargo, dicha misiva se había puesto en debate, tras la declaración de culpabilidad y sentencia del exlíder narcotraficante.

La propuesta, por parte del juez Cogan, fue emitida al Buró Federal de Prisiones, donde se argumenta que la edad del sentenciado, la cual es 76 años, podría perjudicar el cumplimiento de la condena. Hasta el momento, no se ha notificado si la recomendación del juez será implementada o si el Zambada será enviado a una prisión de máxima seguridad similar a ADX Florence, donde reside Guzmán Loera.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/abogado-de-el-mayo-zambada-afirma-que-eu-dificilmente-cobrara-decomiso-de-15-mil-millones-de-dolares-OA22338457

No obstante, se ha concretado que el acusado deberá pagar 15 mil millones de dólares, junto con su encarcelamiento de por vida en Estados Unidos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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