En Saltillo, camioneta arrolla a motociclista y conductor sale huyendo

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    En Saltillo, camioneta arrolla a motociclista y conductor sale huyendo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista por una probable fractura en el brazo izquierdo y golpes en el rostro. ULISES MARTÍNEZ

El afectado fue proyectado hacia una jardinera y sufrió una probable fractura; testigos señalaron que la camioneta no respetó el semáforo en rojo

Un motociclista resultó lesionado luego de ser impactado por una camioneta la mañana de este miércoles en el bulevar Vito Alessio Robles, en Saltillo. El conductor señalado como responsable huyó del lugar tras el accidente.

Cerca de las 6:00 horas, Lorenzo Iracheta, de alrededor de 30 años, circulaba hacia avenida Universidad a bordo de una motocicleta Pulsar y se dirigía a su trabajo. De acuerdo con testigos, avanzó cuando tenía la luz verde del semáforo.

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Según los mismos testimonios, una camioneta pick-up negra que circulaba por la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez no respetó la luz roja y dio vuelta para dirigirse hacia Nazario Ortiz Garza, momento en que impactó al motociclista.

Tras el golpe, Lorenzo Antonio fue proyectado varios metros y terminó sobre una jardinera del camellón. Los testigos señalaron que el conductor de la camioneta aceleró y huyó sin detenerse.

$!La motocicleta quedó en el lugar mientras agentes de Tránsito recababan información sobre el accidente.
La motocicleta quedó en el lugar mientras agentes de Tránsito recababan información sobre el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al motociclista, quien presentó una probable fractura en el brazo izquierdo y golpes en el rostro. Tras inmovilizarlo, fue trasladado en condición estable a la Clínica 2 del IMSS.

Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento del accidente y dialogó con los familiares para que presentaran la denuncia correspondiente y se solicitara la localización del presunto responsable.

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