Muere guardia de seguridad mientras conducía su bicicleta, en Saltillo

Un guardia de seguridad privada perdió la vida mientras se desplazaba en bicicleta y se dirigía a su lugar de trabajo, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

La víctima fue identificada como Moisés N., de 63 años, originario de San Antonio de las Alazanas. De acuerdo con los primeros datos, Moisés se dirigía a la empresa Efarms, ubicada a la altura del kilómetro 20 de la carretera estatal 112. Cuando se encontraba a pocos metros de llegar a su lugar de trabajo, testigos señalaron que se desvaneció mientras viajaba en su bicicleta.

Varios trabajadores que habían concluido su turno se percataron de lo ocurrido y acudieron para auxiliarlo. Sin embargo, al no obtener respuesta, solicitaron apoyo a través de la línea de emergencias 911.

Al lugar acudió una ambulancia de Protección Civil, cuyos paramédicos, bajo el mando de su titular, Sergio Cárdenas, realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.