Muere guardia de seguridad mientras conducía su bicicleta, en Saltillo
COMPARTIR
Presuntamente sufrió un infarto; el hecho provocó la movilización de las autoridades
Un guardia de seguridad privada perdió la vida mientras se desplazaba en bicicleta y se dirigía a su lugar de trabajo, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.
La víctima fue identificada como Moisés N., de 63 años, originario de San Antonio de las Alazanas. De acuerdo con los primeros datos, Moisés se dirigía a la empresa Efarms, ubicada a la altura del kilómetro 20 de la carretera estatal 112. Cuando se encontraba a pocos metros de llegar a su lugar de trabajo, testigos señalaron que se desvaneció mientras viajaba en su bicicleta.
Varios trabajadores que habían concluido su turno se percataron de lo ocurrido y acudieron para auxiliarlo. Sin embargo, al no obtener respuesta, solicitaron apoyo a través de la línea de emergencias 911.
Al lugar acudió una ambulancia de Protección Civil, cuyos paramédicos, bajo el mando de su titular, Sergio Cárdenas, realizaron la valoración correspondiente y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
De acuerdo con la valoración inicial, se presume que Moisés pudo haber sufrido un infarto, ya que a simple vista no presentaba lesiones visibles en el rostro, brazos u otras partes del cuerpo. Sin embargo, será la necropsia de ley la que determine con precisión la causa del fallecimiento.
Familiares de la víctima acudieron al lugar para realizar el procedimiento de identificación y llevar a cabo los trámites correspondientes.
La zona fue acordonada por elementos de la Policía Preventiva Municipal de Arteaga, quienes permanecieron en el sitio a la espera de agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes.
Una vez concluidos los trabajos de campo, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley antes de ser entregado a sus familiares.