En Saltillo hasta abuelas consumen drogas

El consumo de sustancias ilícitas entre mujeres en Saltillo ha registrado un aumento significativo en los últimos años, al grado de desplazar al alcohol como el principal detonante de violencia familiar y omisión de cuidados, alertó la Unidad de Integración Familiar (Unif) del municipio.

De acuerdo con la dependencia, actualmente se atienden casos en los que el uso de mariguana, cocaína y cristal no solo involucra a mujeres jóvenes, sino también a adultas e incluso a abuelas que tienen bajo su custodia a menores de edad, lo que representa un alto riesgo para su integridad física y emocional.

La directora de la UNIF, Patricia Moreno Domínguez, señaló que durante la temporada decembrina se registra un incremento en las agresiones al interior de los hogares, debido a que el consumo de sustancias se convierte en un factor que detona la violencia familiar.

“El alcohol dejó de ser el número uno de causas de violencia; ahora tenemos el consumo de sustancias, no solo en hombres sino también en mujeres. Hay omisión de cuidados de personas que están metidas en drogas; tenemos mujeres de 20, 40 años e incluso abuelas que se drogan”, afirmó.

Moreno Domínguez detalló que, años atrás, en alrededor del 90 por ciento de los casos atendidos por la UNIF se detectaba el consumo de alcohol; actualmente, la estadística se divide prácticamente a la mitad: 50 por ciento corresponde a bebidas embriagantes y el resto a drogas como mariguana, cocaína y cristal, entre las de mayor uso.

Este panorama ha derivado en graves consecuencias para niñas, niños y adolescentes, ya que la omisión de cuidados —no llevarlos a la escuela, no alimentarlos adecuadamente o mantenerlos en condiciones precarias de higiene— constituye una forma de violencia, aun cuando no exista una agresión física directa.

“No estar pendiente de tus hijos es violencia: no llevarlos a la escuela, no darles de comer, no tenerlos limpios, higiénicos y atendidos”, subrayó la funcionaria.

Situaciones similares han sido reportadas por la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), con casos en los que se ha decretado la pérdida de la patria potestad, luego de detectar que menores vivían con padres o tutores sumidos en el consumo de drogas, quienes incluso les permitían probar sustancias, ingresaban a personas ajenas al hogar y los exponían a riesgos de abuso.

Ante un reporte de riesgo, personal de la UNIF acude al domicilio y, de ser necesario, se busca a un familiar cercano que cuente con la capacidad para asumir el cuidado de los menores, priorizando siempre su seguridad y bienestar.

CONSUMO DE ALCOHOL IGUAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES

En este contexto, autoridades de salud también han encendido alertas sobre el consumo de alcohol en mujeres. La directora del Centro de Integración Juvenil de Saltillo, Norma Alicia Pérez, señaló que hoy en día las mujeres ingieren bebidas alcohólicas en niveles similares a los hombres, cuando anteriormente la estadística nacional reflejaba un consumo considerablemente menor en el sexo femenino.

No obstante, advirtió que el impacto del alcohol es mayor en las mujeres debido a las características de su organismo, por lo que, aun consumiendo la misma cantidad que los hombres, los daños suelen manifestarse con mayor intensidad a mediano y largo plazo. Asimismo, confirmó que diciembre y parte de enero son los meses con mayor ingesta de alcohol, por lo que reiteró el llamado a la moderación y a la prevención.