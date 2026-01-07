FGE abre carpeta por feminicidio tras muerte de mujer a manos de su hijo en Saltillo

El incidente tuvo lugar en la intersección de las calles Pedro Gentil y Cristóbal Pereas, en la colonia Conquistadores, donde ha trascendido que el agresor habría golpeado y ahorcado a la víctima.

Durante las primeras horas de este miércoles ocurrió un hecho que ha conmocionado a la comunidad: un hombre identificado como José Salvador, de aproximadamente 30 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su madre, María Esther Amaya Narro.

El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández, informó que se abrió una carpeta de investigación por el probable feminicidio de la señora Esther Amaya Narro, de 68 años de edad.

En entrevista, el fiscal de Coahuila indicó que, tras el reporte del suceso, se activó de manera inmediata el protocolo de reacción entre las corporaciones de seguridad, logrando el aseguramiento del presunto responsable en el sitio.

Las autoridades confirmaron que el detenido es el hijo de la mujer fallecida y que, al momento de los hechos, se encontraba bajo el influjo de sustancias tóxicas.

Informó que, de acuerdo con las primeras indagatorias, la carpeta de investigación se ha abierto bajo el protocolo de feminicidio, como es habitual en cualquier incidente de esta naturaleza, para asegurar el debido proceso.

Explicó que posteriormente se integrarán los elementos necesarios para determinar si el delito se reclasifica hacia otra figura delictiva, dependiendo de las circunstancias específicas del caso.

Aunque inicialmente se manejó una edad aproximada de 30 años para el detenido en reportes preliminares, la identificación oficial señala que cuenta con 42 años de edad. Asimismo, se ha precisado que para cometer el crimen no se utilizó ningún arma de fuego.

El gobernador y las autoridades locales ya se pronunciaron y calificaron el evento como una situación lamentable que se desarrolló dentro del seno familiar.

José Salvador ya fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que se defina su situación legal en las próximas horas.