Saltillo: Ebrio se voltea luego de chocar contra auto estacionado

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo: Ebrio se voltea luego de chocar contra auto estacionado
    El Chevrolet Chevy Pop terminó con las cuatro llantas hacia arriba tras impactarse contra un automóvil estacionado en la colonia Santa Anita. MARTIN ROJAS

El accidente ocurrió durante la madrugada en la colonia Santa Anita; el automovilista fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público

Por conducir presuntamente a exceso de velocidad, un hombre terminó protagonizando una aparatosa volcadura durante la madrugada de este domingo, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un automóvil que se encontraba estacionado en calles de la colonia Santa Anita, en Saltillo.

Los hechos se registraron poco antes de las 03:00 horas, cuando el involucrado circulaba a bordo de un Chevrolet Chevy Pop sobre la calle Félix U. Gómez, con dirección de poniente a oriente. De acuerdo con los primeros reportes, se desplazaba presuntamente a una velocidad por encima del límite permitido.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/discusion-de-pareja-termina-en-volcadura-en-saltillo-HO22865345

Fue metros antes de llegar al cruce con la calle Miguel Hidalgo donde el automovilista perdió el control del volante y terminó proyectándose contra un Volkswagen Jetta que se encontraba estacionado.

El fuerte impacto provocó que el Chevy saliera proyectado y posteriormente volcara sobre la vialidad, quedando con las cuatro llantas hacia arriba. El estruendo alertó a los vecinos, quienes salieron de sus domicilios para auxiliar a los tripulantes.

Tanto el conductor como su acompañante lograron salir de la unidad con ayuda de algunas personas que se acercaron al sitio. No fue necesario trasladarlos a un hospital, ya que no presentaban lesiones de consideración.

$!El conductor y su acompañante lograron salir de la unidad sin lesiones de consideración, por lo que no requirieron traslado a un hospital.
El conductor y su acompañante lograron salir de la unidad sin lesiones de consideración, por lo que no requirieron traslado a un hospital. MARTIN ROJAS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la zona, mientras se realizaban las maniobras para retirar el vehículo siniestrado y evitar otro percance.

Durante la intervención, los oficiales detectaron que el conductor presentaba aliento alcohólico, por lo que fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales.

El automovilista deberá responder por los daños ocasionados al Volkswagen Jetta, mientras las autoridades determinarán su responsabilidad y las sanciones correspondientes por el accidente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Falla paraliza rastros de sacrificio en Coahuila
Autoridades continuarán con las investigaciones para determinar las responsabilidades.

Detienen a dos menores por homicidio de estudiante del Conalep en Saltillo
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y realizaron labores de abanderamiento en la carretera.

Vuelca tráiler y derriba barreras de contención en Los Chorros, Arteaga

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo

Investigadores indagan en el patrimonio sefardí de las ventanas del centro de Saltillo
Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel

Se inspiran en Rulfo para crear arte por el aniversario del Cerdo de Babel
Talento. Vico Escorcia, Joshua Okamoto y Guillermo Alonso forman parte del elenco de ‘El Desaire’, película que nació en Saltillo y ha recorrido festivales internacionales.

‘El Desaire’ llevará el orgullo de Saltillo a los cines de México
El barrio despidió a Johan Jared en la colonia Rubén Jaramillo.

Despiden a Johan Jared en Saltillo; exigen justicia tras fatal agresión
El fallo de la licitación principal se dará a conocer el 19 de agosto, cuando se definirá la empresa encargada de la obra.

Se perfila Consorcio Constructor Saltillo a construir Gran Forum de Expo Coahuila; propone 677 mdp