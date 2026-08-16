Saltillo: Ebrio se voltea luego de chocar contra auto estacionado

Por conducir presuntamente a exceso de velocidad, un hombre terminó protagonizando una aparatosa volcadura durante la madrugada de este domingo, luego de perder el control de su vehículo y estrellarse contra un automóvil que se encontraba estacionado en calles de la colonia Santa Anita, en Saltillo. Los hechos se registraron poco antes de las 03:00 horas, cuando el involucrado circulaba a bordo de un Chevrolet Chevy Pop sobre la calle Félix U. Gómez, con dirección de poniente a oriente. De acuerdo con los primeros reportes, se desplazaba presuntamente a una velocidad por encima del límite permitido.

Fue metros antes de llegar al cruce con la calle Miguel Hidalgo donde el automovilista perdió el control del volante y terminó proyectándose contra un Volkswagen Jetta que se encontraba estacionado. El fuerte impacto provocó que el Chevy saliera proyectado y posteriormente volcara sobre la vialidad, quedando con las cuatro llantas hacia arriba. El estruendo alertó a los vecinos, quienes salieron de sus domicilios para auxiliar a los tripulantes. Tanto el conductor como su acompañante lograron salir de la unidad con ayuda de algunas personas que se acercaron al sitio. No fue necesario trasladarlos a un hospital, ya que no presentaban lesiones de consideración.