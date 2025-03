En Saltillo la poesía no está muerta, solo cambió de escenario

Un colectivo en Saltillo demuestra que la poesía no se limita al papel ni a los círculos académicos. En un slam poético abierto, escritores y público coincidieron en que lo cotidiano también puede ser poesía.

Más que un recital convencional , el slam se convirtió en un espacio donde las palabras fluyeron sin estructura rígida ni exigencias formales. “No queremos que solo vengan quienes se consideran poetas o académicos, sino cualquier persona que tenga algo que decir y quiera compartirlo. La poesía no tiene dueño”, agregó Ikxitl Nejnemi.

Ikxitl Nejnemi y Daniela González, anfitriones de la jornada, explicaron que esta fue la primera vez que organizaban un ejercicio de este tipo, aunque la inspiración vino de eventos similares en otras ciudades. “Nos interesaba mucho que no fuera algo cobrado”, mencionó González. “ Hemos visto otros ejercicios donde se pide una cuota por participar, pero creemos que la poesía debe ser accesible para todos, sin filtros ni barreras.”

LA POESÍA ESTÁ EN TODAS PARTES

A lo largo de la velada, los organizadores y participantes coincidieron en una idea clave: la poesía no es un género en peligro de extinción, sino una forma de comunicación que se transforma constantemente. “Mientras exista la experiencia humana, va a existir la poesía”, señaló González. Para ella, el arte no muere, pero sí puede volverse obsoleto si no evoluciona.

Ikxitl Nejnemi reforzó esta idea con un ejercicio espontáneo. Mientras grababan un clip para promocionar el evento, surgió la pregunta: “¿Qué es la poesía?”. En un momento, Daniela González respondió: “Poesía son los carros o el sonido de los carros”. Ikxitl dudó. “Yo le dije, ‘no, los carros no son poesía’, y ella me respondió: ‘Sí, escucha’”. Y entonces, en medio del tráfico, entre el rechinido de llantas y el eco de la ciudad, encontró la respuesta. “Alguien podría hacer un poema del sonido de las llantas sobre el pavimento”, reflexionó.