En Saltillo, le fallan frenos a motociclista y se estrella contra camión

Un motociclista de 23 años se vio involucrado en un accidente vial la mañana de este jueves, luego de impactarse contra un transporte de personal en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Humberto Hinojosa, en Saltillo.

De acuerdo con la versión del joven, no alcanzó a detener su motocicleta debido a una aparente falla en los frenos y terminó chocando contra la parte trasera de la unidad de pasajeros. Tras el impacto quedó desorientado sobre el pavimento.