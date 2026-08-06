En Saltillo, le fallan frenos a motociclista y se estrella contra camión

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    En Saltillo, le fallan frenos a motociclista y se estrella contra camión
    La motocicleta quedó sobre uno de los carriles de circulación después del accidente. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista rechazó ser trasladado a un hospital y permaneció en el lugar para responder por los daños ocasionados

Un motociclista de 23 años se vio involucrado en un accidente vial la mañana de este jueves, luego de impactarse contra un transporte de personal en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Humberto Hinojosa, en Saltillo.

De acuerdo con la versión del joven, no alcanzó a detener su motocicleta debido a una aparente falla en los frenos y terminó chocando contra la parte trasera de la unidad de pasajeros. Tras el impacto quedó desorientado sobre el pavimento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-multiple-en-periferico-de-saltillo-provoca-caos-vial-IA22663658

Testigos que presenciaron el accidente acudieron a auxiliar al motociclista y lo llevaron hasta una parada de autobús cercana, donde permaneció mientras arribaban los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención y una valoración médica. Después de revisarlo, determinaron que no era necesario trasladarlo a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al motociclista, quien decidió permanecer en el lugar.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al motociclista, quien decidió permanecer en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

El motociclista, quien dijo llamarse Ricardo, reconoció que el percance ocurrió por un error de su parte y decidió dialogar con el conductor del transporte de personal para llegar a un acuerdo por los daños ocasionados.

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