Choque múltiple en periférico de Saltillo provoca caos vial

Un accidente múltiple se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la colonia González, en Saltillo. El percance provocó afectaciones a la circulación durante más de una hora. Como probable responsable fue señalado Ricardo Martínez, de 26 años, quien conducía una camioneta Chevrolet en circulación hacia el norte sobre esa vialidad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor impactó la parte posterior de un Mazda CX-3. Su conductor había disminuido la velocidad debido a que, metros adelante, un Nissan March permanecía detenido por una falla mecánica que le impidió continuar su marcha.

Tras el impacto, el Mazda fue proyectado contra el Nissan March. La camioneta Chevrolet también alcanzó a golpear una Ram 700, que presentó daños en la parte posterior derecha. Las autoridades informaron que el accidente dejó únicamente daños materiales y que ninguna de las personas involucradas resultó lesionada.

El conductor de la camioneta Chevrolet fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento al caso y determinará lo correspondiente por los daños ocasionados. Finalmente, una grúa retiró las unidades involucradas, lo que permitió restablecer la circulación en ese tramo del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde el tránsito permaneció afectado por alrededor de una hora.