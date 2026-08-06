Choque múltiple en periférico de Saltillo provoca caos vial

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    Choque múltiple en periférico de Saltillo provoca caos vial
    La camioneta Chevrolet señalada como probable responsable terminó con severos daños en la parte frontal. JUAN FRANCISCO VALDÉS

No hubo personas lesionadas, pero el percance afectó la circulación durante más de una hora

Un accidente múltiple se registró sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, frente a la colonia González, en Saltillo. El percance provocó afectaciones a la circulación durante más de una hora.

Como probable responsable fue señalado Ricardo Martínez, de 26 años, quien conducía una camioneta Chevrolet en circulación hacia el norte sobre esa vialidad.

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De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor impactó la parte posterior de un Mazda CX-3. Su conductor había disminuido la velocidad debido a que, metros adelante, un Nissan March permanecía detenido por una falla mecánica que le impidió continuar su marcha.

$!El Mazda CX-3 fue proyectado contra otro vehículo luego del impacto registrado sobre el periférico.
El Mazda CX-3 fue proyectado contra otro vehículo luego del impacto registrado sobre el periférico. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el impacto, el Mazda fue proyectado contra el Nissan March. La camioneta Chevrolet también alcanzó a golpear una Ram 700, que presentó daños en la parte posterior derecha.

Las autoridades informaron que el accidente dejó únicamente daños materiales y que ninguna de las personas involucradas resultó lesionada.

$!La Ram 700 también presentó daños en la parte trasera al verse involucrada en el percance.
La Ram 700 también presentó daños en la parte trasera al verse involucrada en el percance. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El conductor de la camioneta Chevrolet fue asegurado y quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que dará seguimiento al caso y determinará lo correspondiente por los daños ocasionados.

Finalmente, una grúa retiró las unidades involucradas, lo que permitió restablecer la circulación en ese tramo del periférico Luis Echeverría Álvarez, donde el tránsito permaneció afectado por alrededor de una hora.

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