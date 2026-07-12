En Saltillo, liberan bajo reserva a detenidos tras operativo en el bar Suite 290

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    En Saltillo, liberan bajo reserva a detenidos tras operativo en el bar Suite 290
    El establecimiento permaneció clausurado tras el operativo realizado por corporaciones estatales en el bulevar Nazario Ortiz Garza. MARTÍN ROJAS

Siete hombres y una mujer recuperaron su libertad bajo las reservas de ley, aunque las investigaciones por los hechos ocurridos durante el operativo continúan abiertas

Un total de ocho personas, siete hombres y una mujer, obtuvieron su libertad bajo las reservas de ley tras ser puestas a disposición del Ministerio Público, luego del operativo de inspección realizado en el bar Suite 290, al norte de Saltillo.

La intervención, llevada a cabo por elementos de la Policía Estatal sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, derivó en la detención inicial de 15 personas, la clausura del establecimiento y el hallazgo de presuntas sustancias ilícitas entre clientes y empleados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/exhiben-sus-habilidades-con-muestra-de-talento-en-saltillo-LA22119662

Posteriormente, la detención de uno de los involucrados generó la movilización de conductores de plataformas digitales integrados a la UNTA, quienes bloquearon ambos sentidos de la vialidad para impedir el traslado del arrestado. La protesta afectó el tránsito durante más de una hora.

Ante las denuncias al sistema de emergencias 911 por el colapso vial y la negativa de los manifestantes a retirarse, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para desalojar la arteria y restablecer la circulación en la zona.

Al respecto, el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, Julio Loera, confirmó la situación jurídica de las personas que obstaculizaron la labor de las autoridades durante la trifulca.

”7 personas del sexo masculino y una del sexo femenino fueron puestas a disposición del MP por el delito de amenazas. Las personas obtuvieron su libertad bajo las reservas de ley”, precisó el funcionario ministerial.

A pesar de haber recuperado la libertad, la representación social mantendrá abiertas las carpetas de investigación correspondientes para deslindar las responsabilidades penales que resulten del operativo y de las agresiones registradas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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