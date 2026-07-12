Exhiben sus habilidades con muestra de talento en Saltillo

Cerca de 350 personas participaron en la muestra de cierre de los cursos y talleres del Biblioparque Sur de Saltillo, donde alumnos de distintas edades exhibieron las habilidades desarrolladas durante el primer semestre de 2026. La jornada convirtió al recinto en un escenario comunitario con presentaciones de baile urbano, jazz, folclor, hip-hop, baile moderno, porristas, guitarra y ritmos musicalizados.

Frente a familiares y vecinos, los participantes mostraron los resultados de varios meses de formación artística, cultural y física, en una actividad que también reconoció el trabajo de las maestras y maestros responsables de cada disciplina. El Biblioparque Sur mantiene una oferta permanente de actividades dirigidas a distintos grupos de edad, entre ellas dibujo, pintura, modelado en plastilina, canto, guitarra, matemáticas y apoyo escolar.

También ofrece clases de acondicionamiento físico, baile y deportes de conjunto, con el propósito de ampliar las opciones de recreación, aprendizaje y convivencia en el sector sur de la ciudad. A 15 años de su apertura, el espacio se ha consolidado como un punto de encuentro para familias que buscan alternativas accesibles de formación cultural, educativa y deportiva.

El cierre de los cursos del ciclo enero-junio 2026 permitió observar el impacto de estas actividades en la participación comunitaria y en el desarrollo de habilidades entre niñas, niños, jóvenes y adultos.