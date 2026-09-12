En Saltillo, no alcanza a frenar y manda a motociclista al hospital

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    En Saltillo, no alcanza a frenar y manda a motociclista al hospital
    Jorge Emiliano quedó sobre el camellón luego de que la camioneta impactara su motocicleta por la parte trasera. ULISES MARTÍNEZ

El joven redujo la velocidad para pasar los bordos de Emilio Arizpe de la Maza cuando una camioneta lo impactó por detrás

La mañana de este sábado, un motociclista fue trasladado a la Clínica 73 del IMSS luego de que una camioneta lo impactara por la parte trasera cuando circulaba sobre Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.

El accidente ocurrió antes de las 7:00 horas, cuando Rafael Rojas, de 45 años, conductor de una Ford F-150, presuntamente no alcanzó a detenerse al llegar a los reductores de velocidad. Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar y procedió con su detención.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/denuncia-violento-cateo-en-saltillo-AB23443074

Quien sí redujo la velocidad fue Jorge Emiliano Alemán, de 25 años, quien disminuyó la marcha para pasar los bordos y de pronto sintió el impacto en la parte trasera, el cual lo derribó de su caballo de acero y lo dejó sobre el camellón.

$!Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al motociclista a la Clínica 73 del IMSS para recibir atención médica.
Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron al motociclista a la Clínica 73 del IMSS para recibir atención médica. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender al joven, quien aparentemente presentaba una probable fractura en el brazo derecho, por lo que fue trasladado a la Clínica 73 del IMSS para recibir atención médica.

Oficiales aseguraron al conductor de la camioneta y lo trasladaron a las celdas municipales, donde quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por los daños y lesiones derivados del accidente.

$!La Ford F-150 fue asegurada por las autoridades después del accidente y posteriormente trasladada a un corralón.
La Ford F-150 fue asegurada por las autoridades después del accidente y posteriormente trasladada a un corralón. ULISES MARTÍNEZ

Ambos vehículos fueron retirados mediante una grúa y trasladados a un corralón mientras las autoridades realizan los procedimientos correspondientes para determinar responsabilidades.

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