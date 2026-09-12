En Saltillo, no alcanza a frenar y manda a motociclista al hospital

La mañana de este sábado, un motociclista fue trasladado a la Clínica 73 del IMSS luego de que una camioneta lo impactara por la parte trasera cuando circulaba sobre Emilio Arizpe de la Maza, en Saltillo.

El accidente ocurrió antes de las 7:00 horas, cuando Rafael Rojas, de 45 años, conductor de una Ford F-150, presuntamente no alcanzó a detenerse al llegar a los reductores de velocidad. Personal de Tránsito Municipal acudió al lugar y procedió con su detención.