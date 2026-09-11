Denuncia violento cateo en Saltillo
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Dueña de la casa denuncia que los elementos no le mostraron la orden, ni le instalaron los sellos de aseguramiento en la puerta
La propietaria de un domicilio ubicado en la colonia Gustavo Espinosa Mireles denunció un presunto allanamiento por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes habrían ingresado al inmueble mientras realizaban una búsqueda relacionada con motocicletas con reporte de robo.
Alma Patricia denunció ante Vanguardia MX que los agentes no le mostraron una orden de cateo antes de ingresar al domicilio.
De acuerdo con su testimonio, los detectives ingresaron por la fuerza y le señalaron que buscaban motocicletas con reporte de robo que presuntamente se encontraban ocultas en los patios de la vivienda.
La propietaria aseguró que, una vez dentro del inmueble, los agentes causaron daños en algunos muebles, entre ellos roperos, además de sustraer documentos que se encontraban en su interior.
Patricia señaló que, tras la inspección, los elementos no localizaron ninguna motocicleta dentro de su propiedad.
Posteriormente, el mismo contingente, integrado por elementos de la Guardia Nacional, Marina, Policía Estatal y personal del grupo de Robos de la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de la coordinadora Ana Yadira Flores, se trasladó a otro inmueble ubicado en Andador Dos, entre las calles 5 de Febrero y Alfredo V. Bonfil.
En ese lugar, los agentes ingresaron a una vivienda donde localizaron una motocicleta y diversas partes de vehículos, algunas de ellas en condiciones de deterioro.
El material asegurado fue colocado en la parte posterior de una patrulla de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para continuar con las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, el área de Comunicación Social de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) no han emitido un comunicado oficial sobre el operativo ni sobre los señalamientos realizados por la propietaria.