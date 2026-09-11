Denuncia violento cateo en Saltillo

La propietaria de un domicilio ubicado en la colonia Gustavo Espinosa Mireles denunció un presunto allanamiento por parte de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes habrían ingresado al inmueble mientras realizaban una búsqueda relacionada con motocicletas con reporte de robo.

Alma Patricia denunció ante Vanguardia MX que los agentes no le mostraron una orden de cateo antes de ingresar al domicilio.

De acuerdo con su testimonio, los detectives ingresaron por la fuerza y le señalaron que buscaban motocicletas con reporte de robo que presuntamente se encontraban ocultas en los patios de la vivienda.

La propietaria aseguró que, una vez dentro del inmueble, los agentes causaron daños en algunos muebles, entre ellos roperos, además de sustraer documentos que se encontraban en su interior.