Saltillo
/ 20 febrero 2026
    En Saltillo, puedes sumar tu cámara de videovigilancia a la red municipal
    El Alcalde refirió que con los dispositivos que cuentan, sumados a la red estatal y de negocios que se han integrado, se tendrían más de 2 mil equipos proporcionando imágenes. CORTESÍA

Con la interconexión voluntaria al C2 y C4, el municipio amplía su cobertura de videovigilancia y refuerza operativos en colonias y bulevares

Saltillo abre la posibilidad para que ciudadanos y comerciantes conecten sus cámaras de seguridad privadas al sistema de monitoreo municipal, como parte de una estrategia para ampliar la vigilancia y fortalecer la prevención del delito en la ciudad.

La medida se suma a la instalación de 500 cámaras donadas por la iniciativa privada, con lo que el municipio busca incrementar la cobertura de videovigilancia y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes en distintos sectores.

“Hacemos una invitación a la ciudadanía de poder trabajar en coordinación y buscar cómo poder tener esa interconexión con el C2 y con el C4”, dijo al respecto el alcalde Javier Díaz González.

El edil explicó que este modelo ya se aplica en el Centro Histórico, donde cámaras de establecimientos comerciales se integraron al sistema de seguridad municipal y han permitido prevenir y reaccionar ante incidentes.

Con la entrega de las 500 nuevas cámaras, la red de videovigilancia en Saltillo superará las 2 mil unidades entre municipio y estado “Ya teníamos 870 del municipio; con estas cámaras nos vamos arriba de mil 300, más las 700 que tiene el estado en Saltillo, pues prácticamente nos vamos arriba de 2 mil cámaras”, agregó.

Las nuevas cámaras se instalarán en bulevares, circuitos principales y puntos estratégicos en colonias del norte, sur, oriente, poniente y zona centro de la ciudad.

DONACIONES GENERAN AHORROS

El alcalde subrayó que la donación de los equipos representa un ahorro económico para el municipio. “Las 500 cámaras son donadas por empresarios. Estamos hablando de un ahorro de más de 7 u 8 millones de pesos”, indicó.

De forma paralela, el municipio reforzará operativos de seguridad en los principales bulevares y en colonias donde se han detectado riñas o conflictos vecinales. El edil informó que se giró instrucción a la Policía Municipal para incrementar la presencia en sectores como La Herradura y Bellavista, así como mantener vigilancia permanente en zonas de alta circulación.

“Estamos vamos a implementar diferentes operativos. No solamente para la presencia y la proximidad, sino también para la detección y despresurizar algunas cosas que pudieran suceder”, comentó.

En percepción de seguridad, el Alcalde añadió que los indicadores delictivos en el arranque de 2026 se mantienen a la baja en comparación con el mismo periodo del año pasado. “Los diferentes índices van a la baja comparado con los primeros meses del 2025. Homicidios, robos, todo eso va a la baja”, dijo.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

