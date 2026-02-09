Con cámaras al C-2, fortalecen control en celdas municipales, reconocen avance en vigilancia
Instalan 47 cámaras conectadas al sistema para mejorar la supervisión y proteger derechos humanos
TORREÓN, COAH.- Como positiva calificó Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal de Torreón, la decisión del alcalde Román Cepeda de reforzar la vigilancia policial en el área de celdas de los Tribunales Administrativos.
Señaló que esta medida representa un avance importante en la protección de los derechos humanos de las personas detenidas, al garantizar mayor transparencia y seguridad durante el proceso. Además, contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones municipales y a generar entornos más seguros.
Rodríguez Romero explicó que el reforzamiento de la vigilancia forma parte de una coordinación más estrecha con el área de Seguridad Pública y con la justicia cívica, que es el principal vínculo operativo entre ambas instancias, esquema que será sometido próximamente a la aprobación del Cabildo de Torreón.
Destacó que esta iniciativa permitirá a las autoridades trabajar de manera conjunta para preservar el orden y responder con mayor eficacia ante situaciones de riesgo, consolidando un modelo de colaboración institucional.
Detalló que, con la instalación de 47 cámaras de videovigilancia enlazadas al C-2, se han cubierto zonas que antes no contaban con supervisión permanente, incluyendo accesos y áreas del corralón donde ingresan las patrullas con detenidos.
Añadió que esta tecnología permite la supervisión en tiempo real y el registro de cualquier incidencia, lo que ayuda a prevenir abusos y a mejorar la operatividad de los cuerpos de seguridad.
Finalmente, indicó que la modernización del sistema de vigilancia contribuirá a mantener altos estándares de protección, legalidad y transparencia en el manejo de los espacios de detención municipales.