Con cámaras al C-2, fortalecen control en celdas municipales, reconocen avance en vigilancia

TORREÓN, COAH.- Como positiva calificó Martha Rodríguez Romero, directora del Centro de Justicia Municipal de Torreón, la decisión del alcalde Román Cepeda de reforzar la vigilancia policial en el área de celdas de los Tribunales Administrativos.

Señaló que esta medida representa un avance importante en la protección de los derechos humanos de las personas detenidas, al garantizar mayor transparencia y seguridad durante el proceso. Además, contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones municipales y a generar entornos más seguros.

TE PUEDE INTERESAR: El trend de imágenes con IA llega a Coahuila y conquista a políticos y funcionarios

Rodríguez Romero explicó que el reforzamiento de la vigilancia forma parte de una coordinación más estrecha con el área de Seguridad Pública y con la justicia cívica, que es el principal vínculo operativo entre ambas instancias, esquema que será sometido próximamente a la aprobación del Cabildo de Torreón.