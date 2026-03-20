Rehabilitan lactarios en Presidencia y Unidad Administrativa de Saltillo

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Saltillo
/ 20 marzo 2026
    Rehabilitan lactarios en Presidencia y Unidad Administrativa de Saltillo
    Fue en 2025 que, por parte de DIF Saltillo, se instaló el primer lactario en la ciudad. CORTESÍA

Los espacios están disponibles para todas las mujeres que requieran amamantar o extraer leche

El DIF Saltillo rehabilitó y puso nuevamente en funcionamiento los lactarios ubicados en la Presidencia Municipal y en la Nueva Unidad Administrativa, con el objetivo de ofrecer espacios adecuados para mujeres en periodo de lactancia.

La presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, señaló que se busca brindar condiciones dignas y seguras para que las mujeres puedan alimentar a sus bebés o extraer leche durante su jornada o mientras realizan trámites.

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“Se reacondicionaron estos espacios para las mujeres de nuestra ciudad, porque sabemos que la lactancia es una etapa muy importante para la salud y el desarrollo de las niñas y los niños, pero también para el bienestar de las mamás”, comentó.

$!Se indicó que los lactarios están pensados tanto para trabajadoras como para visitantes de las instalaciones municipales.
Se indicó que los lactarios están pensados tanto para trabajadoras como para visitantes de las instalaciones municipales. CORTESÍA

“Este es un espacio pensado para todas las mamás que lo necesiten, para quienes trabajan aquí, para quienes visitan estas instalaciones o simplemente pasan por este lugar y requieren un espacio cómodo y seguro para lactar”, dijo.

A demás, el director general del DIF Saltillo, Alfonso Figueroa Vicuña, destacó que la habilitación de estos espacios contribuye a apoyar a mujeres que combinan sus actividades laborales con el cuidado de sus hijas e hijos.

Recordó que en 2025 se instaló el primer lactario del DIF como parte de acciones orientadas a garantizar derechos de mujeres trabajadoras en periodo de lactancia.

El lactario de la Presidencia Municipal se ubica en el segundo piso, a un costado de la Secretaría del Ayuntamiento y el área de Contabilidad. Mientras que el de la Nueva Unidad Administrativa se localiza en el segundo piso, junto al Instituto Municipal de la Juventud.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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