En Saltillo, se queda dormido al volante y choca contra luminaria

Un conductor terminó impactándose contra una luminaria luego de que presuntamente perdiera el control del volante al quedarse dormido, durante los primeros minutos de este sábado sobre Calzada Antonio Narro, a la altura de la colonia El Álamo, en Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 00:00 horas, cuando el hombre circulaba de sur a norte a bordo de un automóvil Chevrolet Aveo. Presuntamente regresaba a su domicilio después de concluir su jornada laboral.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se quedó dormido mientras manejaba, por lo que perdió el control de la unidad y se proyectó de frente contra una luminaria ubicada sobre el camellón central, en un retorno. Testigos del accidente solicitaron apoyo a través del Sistema de Emergencias 911. Debido a que el percance ocurrió en un tramo estatal, elementos de la Policía Estatal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y abanderar la circulación, a fin de prevenir otro accidente. Paramédicos de la Cruz Roja también se movilizaron al lugar; sin embargo, el conductor ya había sido trasladado por sus familiares a un hospital para recibir atención médica.

Finalmente, el vehículo fue remolcado a un corralón, donde permanecerá hasta que su propietario cubra las multas correspondientes y los daños ocasionados a la infraestructura municipal.