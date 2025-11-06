Encuentra sin vida a su hijo dentro de su propio rancho en Arteaga

Un hombre no soportó estar tantas horas sin consumir drogas, y al negarse su madre a permitirle empeñar su teléfono celular, tomó la decisión de acabar con su vida. Todo ocurrió dentro del rancho Los Juanes, ubicado en el ejido Huachichil, municipio de Arteaga. De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el incidente fue reportado alrededor de las 10:30 horas del domingo por María Dolores, madre del fallecido. TE PUEDE INTERESAR: Conductor presuntamente ebrio se impacta contra base de semáforo en Saltillo; una mujer resulta lesionada

La mujer indicó que su hijo, Juan Alberto ¨N¨, de 30 años, había tenido contacto con ella por última vez el sábado 18 de octubre, cerca de las 18:00 horas. El hombre, quien era adicto al cristal, le pidió a su madre un teléfono celular para llevarlo a una casa de empeño y comprar droga.

Se originó una discusión familiar, durante la cual Juan Alberto aprovechó para encerrarse en su recámara. Ya por la mañana del domingo, María Dolores salió a caminar en la parte trasera del predio y se dirigió hacia la alberca, la cual se encontraba vacía desde hace tiempo.

Fue entonces cuando observó el cuerpo de su hijo suspendido con un cable color rojo, sujeto a un barrote que se sostenía de los muros. De inmediato pidió ayuda a sus familiares, quienes procedieron a descolgar el cuerpo, pero al notar que no respondía a ningún llamado, dieron aviso al sistema de emergencias 911.