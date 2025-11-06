Encuentra sin vida a su hijo dentro de su propio rancho en Arteaga

Saltillo
/ 6 noviembre 2025
    Encuentra sin vida a su hijo dentro de su propio rancho en Arteaga
    La tragedia ocurrió dentro del rancho Los Juanes, ubicado en el ejido Huachichil, municipio de Arteaga. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El hombre, de 30 años, discutió con su madre al negarse esta a empeñar su teléfono; horas después fue localizado sin vida

Un hombre no soportó estar tantas horas sin consumir drogas, y al negarse su madre a permitirle empeñar su teléfono celular, tomó la decisión de acabar con su vida. Todo ocurrió dentro del rancho Los Juanes, ubicado en el ejido Huachichil, municipio de Arteaga.

De acuerdo con información de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el incidente fue reportado alrededor de las 10:30 horas del domingo por María Dolores, madre del fallecido.

$!Paramédicos de Protección Civil confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Paramédicos de Protección Civil confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

La mujer indicó que su hijo, Juan Alberto ¨N¨, de 30 años, había tenido contacto con ella por última vez el sábado 18 de octubre, cerca de las 18:00 horas.

El hombre, quien era adicto al cristal, le pidió a su madre un teléfono celular para llevarlo a una casa de empeño y comprar droga.

$!Elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del hallazgo.
Elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del hallazgo. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Se originó una discusión familiar, durante la cual Juan Alberto aprovechó para encerrarse en su recámara.

Ya por la mañana del domingo, María Dolores salió a caminar en la parte trasera del predio y se dirigió hacia la alberca, la cual se encontraba vacía desde hace tiempo.

Fue entonces cuando observó el cuerpo de su hijo suspendido con un cable color rojo, sujeto a un barrote que se sostenía de los muros.

De inmediato pidió ayuda a sus familiares, quienes procedieron a descolgar el cuerpo, pero al notar que no respondía a ningún llamado, dieron aviso al sistema de emergencias 911.

$!Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia.
Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

Al lugar acudió la ambulancia 514 de Protección Civil Municipal, encabezada por el paramédico Ángel María Mariel del Bosque, quien confirmó que el hombre ya tenía varias horas de haber fallecido. En el sitio no se localizó ningún recado póstumo.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) permanecieron en el área en espera de los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la autopsia de ley y continuar con las investigaciones oficiales.

