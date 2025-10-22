Encuentran muerto a menor con reporte de desaparecido, en Saltillo

Un menor de 14 años fue encontrado sin vida dentro de un callejón ubicado en la colonia Miguel Hidalgo. El adolescente contaba con una ficha de persona desaparecida.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:00 horas, cuando al sistema de emergencias 911 ingresó un reporte que indicaba la presencia del cuerpo de un presunto menor de edad en un callejón situado sobre la calle 1, a pocos metros del bulevar Benito Juárez.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes confirmaron el hallazgo y visualizaron el cuerpo del menor en posición de decúbito. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar al adolescente; sin embargo, lamentablemente ya no presentaba signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

TE PUEDE INTERESAR: Golpean y asaltan a migrante hondureña, en Saltillo

Elementos de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área para llevar a cabo las diligencias correspondientes. El sitio fue rápidamente rodeado por vecinos, ya que en un primer momento se especuló que el cuerpo podría ser el de Jorge N., un joven reportado como desaparecido desde el pasado 20 de octubre.

Momentos más tarde, familiares del menor confirmaron que, efectivamente, se trataba de él. Entre la consternación de los presentes, los seres queridos del joven llegaron al lugar y, desconsolados, lloraron la pérdida.

Las autoridades informaron que el fallecimiento, presuntamente, fue de causa natural. Además, el padre del menor declaró que su hijo padecía ataques epilépticos. Tras concluir las diligencias, peritos ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia de ley para determinar con certeza las causas del fallecimiento.

MURIÓ POR CAUSAS NATURALES; UN COÁGULO AFECTÓ SU CORAZÓN Y PULMONES

De acuerdo con el dictamen médico, la persona falleció por embolia cardíaca y tromboembolismo pulmonar, consecuencia de una afección interna en el corazón conocida como comunicación intraventricular.

Esto significa que el corazón presentó un pequeño orificio entre sus cavidades, lo que provocó la formación de un coágulo de sangre que viajó hacia los pulmones, bloqueando el paso de oxígeno y derivando en un paro cardíaco repentino.

Las autoridades médicas precisaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia ni lesiones externas, por lo que se trata de una muerte de origen natural.