Golpean y asaltan a migrante hondureña, en Saltillo

Saltillo
/ 21 octubre 2025
La víctima logró huir de sus atacantes en el momento en que intentaron despojarla de su ropa

Una joven de nacionalidad hondureña, que se encontraba esperando el transporte urbano en la colonia Niños Héroes, fue víctima de un robo con violencia, durante el cual le quitaron cerca de mil 400 pesos.

Las autoridades lograron la captura de uno de los probables responsables, identificado como Bryant Guadalupe, de 20 años de edad. Sus cómplices huyeron, pero Bryant fue señalado de haber actuado con violencia en contra de la afectada, a quien amagaron con un arma blanca.

Todo sucedió cuando la afectada, Katarine Julissa N., de 25 años de edad, se encontraba en la calle Juan Escutia. Realizaba sus preparativos para mudarse a Monterrey y continuar su viaje hacia los Estados Unidos. Cerca de las 5:30 de la mañana arribaron tres personas; una de ellas le colocó un cuchillo cerca del cuello. Las otras dos personas la tiraron al suelo, donde la golpearon con patadas para arrebatarle un pequeño morral en el que guardaba su dinero.

Uno de los responsables intentó quitarle la blusa, pero la mujer logró escapar de sus agresores y pedir ayuda a las autoridades. Policías municipales lograron localizar únicamente a uno de los agresores, quien fue trasladado ante el Ministerio Público. Debido a la gravedad del delito, que es robo con violencia, el acusado fue enviado al reclusorio varonil.

Ahora se encuentra bajo proceso penal por el delito de robo con violencia. Ya se le dictó vinculación a proceso en la sala número ocho del Centro de Justicia Penal, donde se solicitó un plazo de tres meses para concluir la investigación

