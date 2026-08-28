Encuentran un cuerpo en terreno baldío, en Saltillo

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Saltillo
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    Encuentran un cuerpo en terreno baldío, en Saltillo
    Autoridades llegaron al lugar para realizar el protocolo correspondiente.

Creen que se infartó al cruzar el terreno de la colonia Saltillo

Un hombre de la tercera edad no logró llegar a su domicilio luego de sufrir un aparente infarto mientras cruzaba por un terreno baldío de la colonia Saltillo 2000, donde quedó sin vida.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Durazno y Nectarina, donde se registró una movilización de las autoridades tras el reporte de una persona inconsciente.

José de Jesús Rocha Lugo regresaba de cumplir con su jornada laboral y caminaba por el sector cargando una mochila en la que transportaba sus herramientas de albañilería.

Al atravesar el terreno baldío, el hombre sufrió un repentino malestar y posteriormente se desvaneció. Debido a que se encontraba en una zona con poca afluencia de personas, nadie se percató de lo ocurrido en ese momento.

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Minutos después, un grupo de peatones que transitaba por el lugar localizó al hombre tendido en el terreno y realizó un llamado de auxilio a las autoridades.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a José de Jesús, pero únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y procedieron a resguardar el área mediante un acordonamiento, mientras se esperaba la llegada de los agentes de la Fiscalía General del Estado.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y recabó los primeros indicios para establecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento.

Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia correspondiente para determinar con precisión la causa de muerte.

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