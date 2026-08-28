Encuentran un cuerpo en terreno baldío, en Saltillo

Un hombre de la tercera edad no logró llegar a su domicilio luego de sufrir un aparente infarto mientras cruzaba por un terreno baldío de la colonia Saltillo 2000, donde quedó sin vida.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Durazno y Nectarina, donde se registró una movilización de las autoridades tras el reporte de una persona inconsciente.

José de Jesús Rocha Lugo regresaba de cumplir con su jornada laboral y caminaba por el sector cargando una mochila en la que transportaba sus herramientas de albañilería.

Al atravesar el terreno baldío, el hombre sufrió un repentino malestar y posteriormente se desvaneció. Debido a que se encontraba en una zona con poca afluencia de personas, nadie se percató de lo ocurrido en ese momento.