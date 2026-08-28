Exigen justicia y gastos médicos para mujer lesionada en riña entre matlachines en Saltillo

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Saltillo
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    Exigen justicia y gastos médicos para mujer lesionada en riña entre matlachines en Saltillo
    Martha Alicia Pardo permanece bajo atención médica y requiere una cirugía tras resultar lesionada durante el enfrentamiento entre matlachines, en Saltillo. CAPTURA DE VIDEO

Martha Alicia Pardo no participaba en la pelea entre danzantes, pero terminó con una grave lesión en una rodilla

Luego de la riña protagonizada entre dos grupos de matlachines de Saltillo, en el ejido Buenavista, y de la que fue víctima siendo sólo espectadora de un evento religioso, la familia de Martha Alicia Pardo busca que quienes resulten responsables cubran los gastos médicos y daños ocasionados a la afectada, quien terminó seriamente lesionada de una rodilla.

De acuerdo con familiares, Martha Alicia acudió como feligrés y espectadora a las actividades de la fiesta patronal, pero quedó atrapada en medio de la pelea y sufrió una lesión severa en una de sus rodillas, descrita como un desprendimiento de la rótula.

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La situación se complica porque la mujer padece diabetes y requiere una intervención quirúrgica. Su hija señaló que permanece en el IMSS desde hace aproximadamente una semana, a la espera de que se determine una fecha para la operación.

Ante la preocupación por el tiempo de espera, la familia analiza trasladarla a una clínica particular para acelerar la atención, aunque esto representa un gasto que no pueden asumir fácilmente. Por ello, el reclamo central es que quienes provocaron o participaron en la riña respondan por las consecuencias.

La confrontación habría comenzado a partir de una discusión relacionada con un tambor utilizado durante las danzas. Otra versión señala que un hombre presuntamente bajo los efectos del alcohol comenzó a insultar a uno de los músicos y posteriormente regresó acompañado de otras personas.

El altercado escaló hasta convertirse en una pelea en la que, según testimonios publicados, fueron utilizados piedras, palos y botellas, mientras en el lugar se encontraban familias y otros asistentes.

Al menos cuatro personas fueron detenidas después del enfrentamiento, aunque posteriormente recuperaron su libertad una vez cumplido el plazo legal correspondiente. Hasta ahora no se ha informado públicamente de una resolución judicial que determine quién lesionó a Martha Alicia o quién deberá cubrir sus gastos médicos.

La Diócesis de Saltillo también se deslindó de los grupos involucrados y aclaró que no forman parte de su estructura pastoral ni están directamente vinculados con alguna parroquia. La institución señaló que la pelea ocurrió al margen de la celebración religiosa.

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La familia busca ahora que el caso no termine únicamente con la liberación de los participantes, sino con la identificación de los responsables y la reparación de los daños ocasionados a una mujer que, según sus familiares, simplemente acudió como espectadora y terminó pagando las consecuencias de una pelea ajena.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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