Entre pasos y causa: miles se suman al 8K Por Ellas en Saltillo

La mañana avanzó entre pasos constantes, risas y playeras moradas. No era una competencia en sentido estricto, sino un encuentro: personas de todas las edades ocuparon la calle para correr, caminar o trotar con un mismo propósito. El 8K Por Ellas transformó la rutina del bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, en un espacio de convivencia y reflexión. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la actividad reunió a quienes decidieron sumarse no solo con su presencia, sino también con gestos concretos.

Desde temprano, el punto de salida en Parque Centro comenzó a llenarse. Familias completas, grupos de amigas, parejas y participantes en solitario avanzaron sobre la Ruta Recreativa en un trayecto que combinó movimiento y causa. Además del recorrido, la convocatoria incluyó la recolección de artículos de higiene personal, destinados a mujeres en situación vulnerable. Una forma de traducir la participación en apoyo directo.

Vanessa Fernández Tonone, titular del Instituto Municipal de las Mujeres, destacó que el evento va más allá del ejercicio físico: es también un recordatorio de las luchas que han marcado el camino. MÁS QUE UNA CARRERA, UN ESPACIO COMPARTIDO El ambiente no se limitó al trayecto del 8K. A lo largo del paseo dominical, la ciudad mostró otra cara: la de las familias que aprovechan el espacio público para convivir. Niñas y niños en bicicleta, jóvenes en patines, personas caminando con mascotas o simplemente disfrutando del aire libre formaron parte de una escena que se repite cada fin de semana, pero que en esta ocasión sumó un significado especial. La jornada también integró servicios de salud, con módulos para detección de diabetes e hipertensión, orientación nutricional y atención para animales de compañía, como vacunación y desparasitación.

A ello se sumaron actividades de proximidad social y espacios de adopción, ampliando el alcance de una mañana que combinó activación física, conciencia social y servicios comunitarios. Quienes participaron con donaciones, además, accedieron a una rifa con decenas de premios, cerrando la experiencia con un incentivo adicional. Así, entre pasos y pausas, la ciudad encontró en sus calles algo más que tránsito: un punto de encuentro.

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