Agrupamientos de la Comisaría de Seguridad en Saltillo brindan apoyo ciudadano

Uno de los operativos se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves, cuando el Agrupamiento Violeta realizó recorridos entre las colonias Herradura y Vista Hermosa, para brindar acompañamiento a trabajadores que esperan el transporte de personal.

Desde recorridos en la madrugada por las calles de Saltillo , hasta apoyo en carretera y asistencia social, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron diversas acciones de proximidad en distintos puntos de la ciudad.

Durante el trayecto, las oficiales mantuvieron contacto con las y los ciudadanos, se pusieron a disposición para cualquier apoyo y compartieron números de emergencia, con el objetivo de prevenir incidentes y reforzar la seguridad en horarios vulnerables.

APOYO EN CARRETERA

En otro punto de la ciudad, sobre la carretera a Zacatecas, elementos del Grupo de Reacción Sureste brindaron apoyo a un automovilista que sufrió la salida de una llanta de su vehículo.

Los agentes auxiliaron en la localización de la pieza y realizaron labores de abanderamiento para permitir maniobras seguras, evitando riesgos a otros conductores.

El ciudadano, de acuerdo con el reporte, continuó su camino sin contratiempos tras la intervención de los elementos.

ASISTENCIA SOCIAL

Por su parte, personal de la Dirección de Proximidad Social y Prevención acudió a la colonia Herradura, donde entregaron una despensa y artículos de higiene personal a una mujer que se encuentra en recuperación tras una cirugía.