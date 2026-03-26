Agrupamientos de la Comisaría de Seguridad en Saltillo brindan apoyo ciudadano

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Agrupamientos de la Comisaría de Seguridad en Saltillo brindan apoyo ciudadano
    Elementos del GRS apoyaron a un automovilista en la carretera a Zacatecas y resguardaron la zona para evitar riesgos. CORTESÍA

Desde acompañamiento a trabajadores, hasta ayuda carretera y asistencia social; corporación municipal realiza acciones de proximidasd

Desde recorridos en la madrugada por las calles de Saltillo, hasta apoyo en carretera y asistencia social, elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaron diversas acciones de proximidad en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los operativos se llevó a cabo durante la madrugada de este jueves, cuando el Agrupamiento Violeta realizó recorridos entre las colonias Herradura y Vista Hermosa, para brindar acompañamiento a trabajadores que esperan el transporte de personal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/van-mas-de-5-mil-autos-verificados-en-saltillo-MP19704558

Durante el trayecto, las oficiales mantuvieron contacto con las y los ciudadanos, se pusieron a disposición para cualquier apoyo y compartieron números de emergencia, con el objetivo de prevenir incidentes y reforzar la seguridad en horarios vulnerables.

APOYO EN CARRETERA

En otro punto de la ciudad, sobre la carretera a Zacatecas, elementos del Grupo de Reacción Sureste brindaron apoyo a un automovilista que sufrió la salida de una llanta de su vehículo.

Los agentes auxiliaron en la localización de la pieza y realizaron labores de abanderamiento para permitir maniobras seguras, evitando riesgos a otros conductores.

El ciudadano, de acuerdo con el reporte, continuó su camino sin contratiempos tras la intervención de los elementos.

ASISTENCIA SOCIAL

Por su parte, personal de la Dirección de Proximidad Social y Prevención acudió a la colonia Herradura, donde entregaron una despensa y artículos de higiene personal a una mujer que se encuentra en recuperación tras una cirugía.

$!Además de prevención, la Comisaría realiza acciones de proximidad ciudadana entregando despensas y artículos de higiene personal.
Además de prevención, la Comisaría realiza acciones de proximidad ciudadana entregando despensas y artículos de higiene personal. CORTESÍA

La intervención se realizó ante la dificultad de la ciudadana para trabajar durante su proceso de recuperación, por lo que los elementos reiteraron el acompañamiento y apoyo institucional.

Con estas acciones, la corporación busca mantenerse cercana a la ciudadanía, atender de manera directa en campo y prevenir situaciones de riesgo en distintos puntos de la ciudad.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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