Centro de Autismo en Saltillo cuenta con personal certificado para atender a niñas y niños con TEA

Con el objetivo de ofrecer atención especializada y de calidad a niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor”, recientemente inaugurado en Saltillo, cuenta con personal certificado y capacitado para brindar un acompañamiento integral tanto a los pacientes como a sus familias. Así lo dio a conocer Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, quien destacó que uno de los principales objetivos del proyecto fue garantizar que el equipo profesional cuente con la preparación necesaria para atender adecuadamente a quienes acudan a este nuevo espacio.

“Algo esencial para nosotros era que nuestro personal estuviera muy bien preparado para atender a las familias como se merecen; por ello, iniciamos un proceso de capacitación integral para nuestro personal con el apoyo del alcalde Javier Díaz González”, señaló. La presidenta honoraria del DIF municipal explicó que, gracias al respaldo del DIF Coahuila, se logró certificar al personal en la aplicación de la prueba ADOS-2, considerada una de las herramientas más importantes y utilizadas a nivel internacional para el diagnóstico del autismo. Además, el equipo multidisciplinario recibió formación especializada en distintas áreas fundamentales para el tratamiento del TEA.

“Además, nuestro equipo recibió formación especializada en áreas clave como terapia de lenguaje, fisioterapia, educación especial y psicología, así como capacitación en metodología ABA, que será parte fundamental del modelo de atención terapéutica que estaremos brindando”, explicó López Naranjo. ATENCIÓN INTEGRAL DESDE EL PRIMER CONTACTO La presidenta honoraria detalló que el modelo de atención del Centro Municipal de Autismo contempla un proceso integral desde el primer momento en que las familias llegan al lugar. El primer contacto será en el área de recepción, donde una psicóloga realizará el registro inicial del paciente y brindará orientación a los familiares sobre el proceso de evaluación. Posteriormente, el paciente pasará al área de enfermería para la toma de signos vitales, mientras que un médico realizará un historial clínico completo que permitirá tener un primer panorama sobre su condición. Después de esta etapa, las niñas y niños serán evaluados por una psicoterapeuta infantil, quien iniciará el proceso diagnóstico y determinará las necesidades específicas de cada caso. Una vez establecido el diagnóstico, el paciente también será valorado en el área de nutrición, como parte del enfoque integral del centro, que busca atender no solo el aspecto terapéutico, sino también otros factores que influyen en el desarrollo de las y los menores. Con base en los resultados obtenidos en estas evaluaciones, el equipo definirá un plan de atención personalizado, el cual puede incluir terapia de lenguaje, apoyo psicopedagógico, fisioterapia u otras intervenciones especializadas, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Posteriormente se programarán las sesiones necesarias para dar continuidad al tratamiento y seguimiento de cada caso. “Aquí habrá un equipo profesional que escucha, que está listo para acompañarlos en cada paso y, sobre todo, que lo hará con mucho amor”, expresó López Naranjo.

PROYECTAN AMPLIACIÓN DEL CENTRO La presidenta honoraria del DIF Saltillo recordó que durante la inauguración del Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor” se anunció que este mismo año iniciará la construcción de un nuevo espacio contiguo al actual. La ampliación permitirá incrementar la capacidad de atención para beneficiar a un mayor número de niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista en la capital de Coahuila. Con esta iniciativa, el DIF Saltillo busca consolidar un modelo de atención especializado que brinde diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y acompañamiento permanente a las familias que enfrentan esta condición.

Publicidad