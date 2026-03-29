Centro de Autismo en Saltillo cuenta con personal certificado para atender a niñas y niños con TEA

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Saltillo
/ 29 marzo 2026
    Centro de Autismo en Saltillo cuenta con personal certificado para atender a niñas y niños con TEA
    Luly López Naranjo informó que el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor” cuenta con personal certificado y capacitado para brindar atención especializada. CORTESÍA

El Centro Municipal de Autismo contará con personal certificado y un modelo de atención integral que incluye diagnóstico especializado, terapias y acompañamiento

Con el objetivo de ofrecer atención especializada y de calidad a niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), el Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor”, recientemente inaugurado en Saltillo, cuenta con personal certificado y capacitado para brindar un acompañamiento integral tanto a los pacientes como a sus familias.

Así lo dio a conocer Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, quien destacó que uno de los principales objetivos del proyecto fue garantizar que el equipo profesional cuente con la preparación necesaria para atender adecuadamente a quienes acudan a este nuevo espacio.

$!El nuevo centro ofrecerá diagnóstico, terapias y acompañamiento integral para niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista y sus familias.
El nuevo centro ofrecerá diagnóstico, terapias y acompañamiento integral para niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista y sus familias. CORTESÍA
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“Algo esencial para nosotros era que nuestro personal estuviera muy bien preparado para atender a las familias como se merecen; por ello, iniciamos un proceso de capacitación integral para nuestro personal con el apoyo del alcalde Javier Díaz González”, señaló.

La presidenta honoraria del DIF municipal explicó que, gracias al respaldo del DIF Coahuila, se logró certificar al personal en la aplicación de la prueba ADOS-2, considerada una de las herramientas más importantes y utilizadas a nivel internacional para el diagnóstico del autismo.

Además, el equipo multidisciplinario recibió formación especializada en distintas áreas fundamentales para el tratamiento del TEA.

$!Autoridades municipales anunciaron que este año iniciará la construcción de un nuevo espacio para ampliar la atención a más pacientes con TEA.
Autoridades municipales anunciaron que este año iniciará la construcción de un nuevo espacio para ampliar la atención a más pacientes con TEA. CORTESÍA

“Además, nuestro equipo recibió formación especializada en áreas clave como terapia de lenguaje, fisioterapia, educación especial y psicología, así como capacitación en metodología ABA, que será parte fundamental del modelo de atención terapéutica que estaremos brindando”, explicó López Naranjo.

ATENCIÓN INTEGRAL DESDE EL PRIMER CONTACTO

La presidenta honoraria detalló que el modelo de atención del Centro Municipal de Autismo contempla un proceso integral desde el primer momento en que las familias llegan al lugar.

El primer contacto será en el área de recepción, donde una psicóloga realizará el registro inicial del paciente y brindará orientación a los familiares sobre el proceso de evaluación.

Posteriormente, el paciente pasará al área de enfermería para la toma de signos vitales, mientras que un médico realizará un historial clínico completo que permitirá tener un primer panorama sobre su condición.

Después de esta etapa, las niñas y niños serán evaluados por una psicoterapeuta infantil, quien iniciará el proceso diagnóstico y determinará las necesidades específicas de cada caso.

Una vez establecido el diagnóstico, el paciente también será valorado en el área de nutrición, como parte del enfoque integral del centro, que busca atender no solo el aspecto terapéutico, sino también otros factores que influyen en el desarrollo de las y los menores.

Con base en los resultados obtenidos en estas evaluaciones, el equipo definirá un plan de atención personalizado, el cual puede incluir terapia de lenguaje, apoyo psicopedagógico, fisioterapia u otras intervenciones especializadas, dependiendo de las necesidades de cada paciente.

Posteriormente se programarán las sesiones necesarias para dar continuidad al tratamiento y seguimiento de cada caso.

“Aquí habrá un equipo profesional que escucha, que está listo para acompañarlos en cada paso y, sobre todo, que lo hará con mucho amor”, expresó López Naranjo.

$!El personal del DIF Saltillo fue capacitado en la aplicación de la prueba ADOS-2, una de las herramientas más utilizadas para el diagnóstico del autismo.
El personal del DIF Saltillo fue capacitado en la aplicación de la prueba ADOS-2, una de las herramientas más utilizadas para el diagnóstico del autismo. CORTESÍA

PROYECTAN AMPLIACIÓN DEL CENTRO

La presidenta honoraria del DIF Saltillo recordó que durante la inauguración del Centro Municipal de Autismo “TEAcompaño con Amor” se anunció que este mismo año iniciará la construcción de un nuevo espacio contiguo al actual.

La ampliación permitirá incrementar la capacidad de atención para beneficiar a un mayor número de niñas y niños con Trastorno del Espectro Autista en la capital de Coahuila.

Con esta iniciativa, el DIF Saltillo busca consolidar un modelo de atención especializado que brinde diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y acompañamiento permanente a las familias que enfrentan esta condición.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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