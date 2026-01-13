Saltillo: analiza IMMUS conexión de rutas para estudiantes de la UAdeC

El Ayuntamiento de Saltillo iniciará esta semana una mesa de trabajo con la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Municipal de Movilidad Sostenible (IMMUS), con el objetivo de analizar alternativas de transporte para estudiantes que se trasladan al campus Arteaga.

El alcalde Javier Díaz González informó que la primera reunión se realizará este miércoles y servirá para definir posibles líneas de acción y un cronograma. “Mañana es la primera reunión que se va a tener. La intención es cómo podemos ayudar a estudiantes y a las familias en el tema del ahorro económico y en una mejor movilidad hacia su centro de estudios”, dijo.

Comentó que el análisis se centra en la conexión de las rutas Oriente–Poniente y Poniente–Oriente, considerando estaciones de transferencia, ya que actualmente no existe infraestructura para ascenso y descenso masivo dentro del campus.

“No es tan sencillo decir ‘aquí los dejamos y aquí los recogen’; se tiene que pensar en estaciones de transferencia porque hoy no existe la capacidad para descargar y cargar pasaje en la universidad”, aseguró. Precisó que la propuesta no contempla ampliar la ruta Aquí Vamos Gratis hasta el municipio de Arteaga, sino generar un punto de conexión en el límite de Saltillo.

El edil detalló que para iniciar el diálogo pidió al titular del IMMUS, Víctor de la Rosa, sostener el primer encuentro con autoridades universitarias, a fin de evaluar la viabilidad técnica y operativa del esquema.

Añadió que este modelo se buscará coordinar también con el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, como parte de una estrategia regional de movilidad estudiantil. “Al igual que lo que hemos estado trabajando con el alcalde de Ramos Arizpe para la conexión de una ruta estudiantil, la idea es una buena coordinación entre municipios”, afirmó.