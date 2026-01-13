Saltillo: analiza IMMUS conexión de rutas para estudiantes de la UAdeC

Saltillo
/ 13 enero 2026
    Saltillo: analiza IMMUS conexión de rutas para estudiantes de la UAdeC
    El Ayuntamiento de Saltillo, en coordinación con la UAdeC y el IMMUS, inició mesas de trabajo para analizar alternativas de transporte que faciliten la movilidad de estudiantes hacia el campus Arteaga. FOTO: CORTESÍA

Con esto se pretende que los estudiantes accedan a un sistema de transporte que impacte en la economía de sus familias

El Ayuntamiento de Saltillo iniciará esta semana una mesa de trabajo con la Universidad Autónoma de Coahuila y el Instituto Municipal de Movilidad Sostenible (IMMUS), con el objetivo de analizar alternativas de transporte para estudiantes que se trasladan al campus Arteaga.

El alcalde Javier Díaz González informó que la primera reunión se realizará este miércoles y servirá para definir posibles líneas de acción y un cronograma. “Mañana es la primera reunión que se va a tener. La intención es cómo podemos ayudar a estudiantes y a las familias en el tema del ahorro económico y en una mejor movilidad hacia su centro de estudios”, dijo.

Comentó que el análisis se centra en la conexión de las rutas Oriente–Poniente y Poniente–Oriente, considerando estaciones de transferencia, ya que actualmente no existe infraestructura para ascenso y descenso masivo dentro del campus.

“No es tan sencillo decir ‘aquí los dejamos y aquí los recogen’; se tiene que pensar en estaciones de transferencia porque hoy no existe la capacidad para descargar y cargar pasaje en la universidad”, aseguró. Precisó que la propuesta no contempla ampliar la ruta Aquí Vamos Gratis hasta el municipio de Arteaga, sino generar un punto de conexión en el límite de Saltillo.

El edil detalló que para iniciar el diálogo pidió al titular del IMMUS, Víctor de la Rosa, sostener el primer encuentro con autoridades universitarias, a fin de evaluar la viabilidad técnica y operativa del esquema.

Añadió que este modelo se buscará coordinar también con el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, como parte de una estrategia regional de movilidad estudiantil. “Al igual que lo que hemos estado trabajando con el alcalde de Ramos Arizpe para la conexión de una ruta estudiantil, la idea es una buena coordinación entre municipios”, afirmó.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

