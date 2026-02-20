Entrega de armas sin preguntas y con pago, apuesta de Saltillo por la paz

/ 20 febrero 2026
    Entrega de armas sin preguntas y con pago, apuesta de Saltillo por la paz
    Autoridades municipales y federales pusieron en marcha la campaña “Sí al desarme, sí a la paz” en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, donde se instaló el módulo para la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego. SARAH ESTRADA

Campaña municipal ofrece hasta 33 mil 150 pesos por canje voluntario y anónimo de armas, con destrucción inmediata a cargo de la Sedena

La campaña “Sí al desarme, sí a la paz” arrancó este viernes en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo con un esquema que ofrece dinero a cambio de la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego, sin que se soliciten datos personales ni se inicien procedimientos legales.

El programa estará vigente del 20 de febrero al 6 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, con el objetivo de retirar armas de circulación y reducir riesgos en los hogares y en la vía pública. “De manera voluntaria, de manera anónima, poder hacer ese canje de armas por una lana que puede llegar hasta 33 mil 150 pesos”, informó el alcalde Javier Díaz González.

Durante el arranque del programa, el alcalde Javier Díaz González destacó que el canje ofrece estímulos económicos de hasta 33 mil 150 pesos, sin que se soliciten datos personales ni se inicien procedimientos legales. SARAH ESTRADA

El esquema contempla la recepción anónima de armas y su destrucción inmediata por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin investigación ni sanciones para quien las entregue.

“Es importante el tema anónimo, no hay un tema que sea jurídico ni nada de eso, sino al contrario es poder seguir manteniendo y buscando la tranquilidad y la paz en nuestras colonias, en nuestros barrios y en nuestros ejidos”, señaló el alcalde.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, explicó que la estrategia se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Sedena como parte de una política de prevención del delito.

“La captación de las armas es en forma voluntaria y también en forma anónima. No tiene ninguna consecuencia jurídica el hecho de poseer esta arma toda vez que viene a ser entregada en forma voluntaria a cambio de un estímulo económico”, afirmó.

“Las armas son destruidas de forma inmediata por parte de personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló Saracho. El funcionario indicó que los montos de los estímulos económicos están establecidos en lineamientos federales y se entregan bajo mecanismos de control y supervisión.

“Esta acción tiene como finalidad contribuir a la prevención y a la disminución de las lesiones, de las muertes accidentales, de los homicidios, de los feminicidios y de cualquier otro tipo de delito producto de la manipulación de armas de fuego”, explicó el secretario del Ayuntamiento.

Las armas recibidas son destruidas de manera inmediata por personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional, como parte de la estrategia de prevención del delito coordinada entre los tres órdenes de gobierno. SARAH ESTRADA

“Lo que estamos buscando es seguir manteniendo esa coordinación entre los tres órdenes de gobierno y poder contribuir a mantener a Saltillo como la capital más segura del país”, indicó Díaz González.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

