Entrega de armas sin preguntas y con pago, apuesta de Saltillo por la paz

La campaña "Sí al desarme, sí a la paz" arrancó este viernes en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo con un esquema que ofrece dinero a cambio de la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego, sin que se soliciten datos personales ni se inicien procedimientos legales. El programa estará vigente del 20 de febrero al 6 de marzo, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, con el objetivo de retirar armas de circulación y reducir riesgos en los hogares y en la vía pública. "De manera voluntaria, de manera anónima, poder hacer ese canje de armas por una lana que puede llegar hasta 33 mil 150 pesos", informó el alcalde Javier Díaz González.

El esquema contempla la recepción anónima de armas y su destrucción inmediata por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin investigación ni sanciones para quien las entregue. “Es importante el tema anónimo, no hay un tema que sea jurídico ni nada de eso, sino al contrario es poder seguir manteniendo y buscando la tranquilidad y la paz en nuestras colonias, en nuestros barrios y en nuestros ejidos”, señaló el alcalde. El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, explicó que la estrategia se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Sedena como parte de una política de prevención del delito. “La captación de las armas es en forma voluntaria y también en forma anónima. No tiene ninguna consecuencia jurídica el hecho de poseer esta arma toda vez que viene a ser entregada en forma voluntaria a cambio de un estímulo económico”, afirmó.

“Las armas son destruidas de forma inmediata por parte de personal especializado de la Secretaría de la Defensa Nacional”, detalló Saracho. El funcionario indicó que los montos de los estímulos económicos están establecidos en lineamientos federales y se entregan bajo mecanismos de control y supervisión. “Esta acción tiene como finalidad contribuir a la prevención y a la disminución de las lesiones, de las muertes accidentales, de los homicidios, de los feminicidios y de cualquier otro tipo de delito producto de la manipulación de armas de fuego”, explicó el secretario del Ayuntamiento.