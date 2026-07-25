Entrega DIF Saltillo apoyos económicos a mujeres cuidadoras y en situación vulnerable

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    Entrega DIF Saltillo apoyos económicos a mujeres cuidadoras y en situación vulnerable
    Mujeres saltillenses recibieron apoyos económicos del programa “Apoyos de corazón” del DIF Saltillo. CORTESÍA

Las beneficiarias también podrán acceder a otros servicios y programas sociales del organismo municipal

Un total de 69 mujeres saltillenses recibieron apoyos económicos del programa “Apoyos de corazón”, una estrategia del DIF Saltillo dirigida a mujeres cuidadoras, madres autónomas y personas que enfrentan algún diagnóstico médico que representa una carga económica adicional.

La entrega fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, quien destacó que el objetivo del programa es brindar un respaldo que permita a las beneficiarias enfrentar de mejor manera sus necesidades y mejorar sus condiciones de vida.

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Los apoyos buscan reducir parte de la presión económica que enfrentan mujeres que, además de sostener sus hogares, realizan labores de cuidado o atraviesan situaciones relacionadas con su salud.

“Lo que buscamos es brindar un respaldo económico a estas mujeres que enfrentan distintas condiciones de vulnerabilidad. Queremos que sepan que siempre tendrán el apoyo de nuestra parte para que puedan ayudarse”, señaló López Naranjo.

$!Las beneficiarias recibieron respaldo económico para contribuir a mejorar sus condiciones de vida.
Las beneficiarias recibieron respaldo económico para contribuir a mejorar sus condiciones de vida. CORTESÍA

Durante la entrega, la Presidenta Honoraria del DIF Saltillo también invitó a las beneficiarias a acercarse a los programas y servicios que ofrece el organismo municipal, con la finalidad de ampliar el acompañamiento social y fortalecer su bienestar.

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El programa forma parte de las acciones de atención a grupos vulnerables impulsadas por el DIF Saltillo con respaldo del alcalde Javier Díaz González.

$!Autoridades del DIF Saltillo destacaron la importancia de acompañar a mujeres que enfrentan mayores responsabilidades familiares
Autoridades del DIF Saltillo destacaron la importancia de acompañar a mujeres que enfrentan mayores responsabilidades familiares CORTESÍA

En el evento participaron Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo, y Ana Lucía Morales Flores, directora de Programas Sociales del organismo.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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