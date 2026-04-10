‘Era un hombre noble y trabajador’: despiden a empleado fallecido tras choque con tren en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 abril 2026
    ‘Era un hombre noble y trabajador’: despiden a empleado fallecido tras choque con tren en Saltillo
    El accidente se registró el pasado 9 de abril por la madrugada en las inmediaciones de Nazario Ortíz Garza. MARTÍN ROJAS

Juan José tenía 17 años en GM; murió en el accidente de transporte de personal que dejó más de una decena de lesionados

Juan José, de 52 años, fue despedido en Saltillo por sus seres queridos. Trabajador de la industria automotriz, perdió la vida luego de que el transporte de personal en el que viajaba fue embestido por un tren durante la madrugada del jueves 9 de abril, cuando regresaba a casa tras su jornada laboral.

Con 17 años de antigüedad en la empresa General Motors (GM), había pasado por distintas áreas, desde ensamble hasta el laboratorio, donde se desempeñaba recientemente.

El hombre fue descrito por su cuñado como una persona “noble, trabajadora y un padre demasiado amoroso”. Era residente de la colonia Mirasierra y se dirigía a su domicilio tras concluir el segundo turno en la planta, poco antes de las 2:00 de la mañana.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/adulto-mayor-agrede-a-otro-con-una-navaja-y-lo-deja-herido-en-saltillo-GC19934288

Su cuñado, quien prefirió no dar su nombre, relató el dolor que atraviesa la familia, especialmente su esposa, Rosario, y sus tres hijos: Estefanía, Juan y Carlos, de 18, 24 y 26 años, respectivamente.

”Su hija era todo su amor... la muchachita está destrozada prácticamente”.

BÚSQUEDA EN HOSPITALES

El familiar narró la incertidumbre vivida en las horas posteriores al accidente. Explicó que, al enterarse del siniestro a través de redes sociales, acudieron a distintos hospitales con la esperanza de encontrarlo entre los lesionados.

”Llegamos al hospital. y preguntamos por él, pero en la recepción nos dicen: ‘fíjense que nosotros no tenemos a ningún paciente con este nombre’”.

Desconcertados, acudieron al departamento de relaciones laborales de la empresa, donde finalmente les confirmaron que el trabajador había fallecido.

DETALLES DEL SINIESTRO

De acuerdo con los primeros informes, se presume que Juan José viajaba en la parte trasera del camión —la zona que recibió el impacto más fuerte de la locomotora—, lo que habría provocado su muerte tras el golpe y la volcadura de la unidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/piden-donadores-de-sangre-para-heridos-de-gm-tras-choque-contra-tren-en-saltillo-ND19929206

Sobre la atención posterior, la familia indicó que representantes de Recursos Laborales de GM ya se han acercado para brindar apoyo, aunque los procesos de indemnización y trámites legales aún no se han formalizado.

Los restos del trabajador fueron inhumados en el panteón Valle del Santo Cristo, donde familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
ciudadanía
Trenes

Localizaciones


Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
Lo dice la ley

Lo dice la ley
true

Fracking, una fractura política en la 4T
true

POLITICÓN: Región Sureste reafirma su liderazgo automotriz en el Stellar Autofest
Durante el operativo, binomios caninos K9 apoyaron en la detección de droga al interior de la vivienda inspeccionada en Saltillo.

Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas
Jugadores de Pokémon GO en Saltillo convocan a la ciudadanía a donar alimento y artículos de limpieza para apoyar a un refugio animal local.

Más que un juego: entrenadores de Pokémon GO organizan colecta con causa en Saltillo
La Nave Verde aprovechó un rally en la tercera para marcar diferencia.

Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium
La nueva ley busca formalizar la industria y atraer inversiones en un sector marcado por la minería ilegal y los desafíos ambientales.

Venezuela aprueba una nueva ley para abrir la minería a los inversionistas extranjeros