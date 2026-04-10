‘Era un hombre noble y trabajador’: despiden a empleado fallecido tras choque con tren en Saltillo

Juan José, de 52 años, fue despedido en Saltillo por sus seres queridos. Trabajador de la industria automotriz, perdió la vida luego de que el transporte de personal en el que viajaba fue embestido por un tren durante la madrugada del jueves 9 de abril, cuando regresaba a casa tras su jornada laboral. Con 17 años de antigüedad en la empresa General Motors (GM), había pasado por distintas áreas, desde ensamble hasta el laboratorio, donde se desempeñaba recientemente. El hombre fue descrito por su cuñado como una persona “noble, trabajadora y un padre demasiado amoroso”. Era residente de la colonia Mirasierra y se dirigía a su domicilio tras concluir el segundo turno en la planta, poco antes de las 2:00 de la mañana.

Su cuñado, quien prefirió no dar su nombre, relató el dolor que atraviesa la familia, especialmente su esposa, Rosario, y sus tres hijos: Estefanía, Juan y Carlos, de 18, 24 y 26 años, respectivamente. ”Su hija era todo su amor... la muchachita está destrozada prácticamente”. BÚSQUEDA EN HOSPITALES El familiar narró la incertidumbre vivida en las horas posteriores al accidente. Explicó que, al enterarse del siniestro a través de redes sociales, acudieron a distintos hospitales con la esperanza de encontrarlo entre los lesionados. ”Llegamos al hospital. y preguntamos por él, pero en la recepción nos dicen: ‘fíjense que nosotros no tenemos a ningún paciente con este nombre’”. Desconcertados, acudieron al departamento de relaciones laborales de la empresa, donde finalmente les confirmaron que el trabajador había fallecido. DETALLES DEL SINIESTRO De acuerdo con los primeros informes, se presume que Juan José viajaba en la parte trasera del camión —la zona que recibió el impacto más fuerte de la locomotora—, lo que habría provocado su muerte tras el golpe y la volcadura de la unidad.

Sobre la atención posterior, la familia indicó que representantes de Recursos Laborales de GM ya se han acercado para brindar apoyo, aunque los procesos de indemnización y trámites legales aún no se han formalizado. Los restos del trabajador fueron inhumados en el panteón Valle del Santo Cristo, donde familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós.

Publicidad

Temas

Accidentes ciudadanía Trenes

Localizaciones

Saltillo

