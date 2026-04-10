Adulto mayor agrede a otro con una navaja y lo deja herido, en Saltillo

Un altercado entre dos adultos mayores, ocurrido en la vía pública, dejó como saldo a una persona lesionada, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas de este viernes, en el bulevar principal, frente al domicilio marcado con el número 448, donde Jesús Medina, de 60 años, conversaba con un vecino. De acuerdo con testimonios, al lugar llegó otro hombre de mayor edad, identificado como Agapito, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Según lo señalado, su comportamiento fue agresivo desde el inicio del encuentro.

Durante el incidente, Jesús resultó herido en la ceja derecha tras ser atacado con un objeto punzocortante, lo que provocó sangrado y preocupación entre sus familiares.

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Tras lo ocurrido, el presunto agresor se retiró hacia su domicilio. Personas cercanas al lesionado acudieron al lugar, aunque optaron por mantener distancia cuando el individuo salió nuevamente portando un machete y realizando amenazas. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica al afectado; sin embargo, este decidió no ser trasladado a un hospital y señaló que buscaría atención por sus propios medios.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo tomaron conocimiento de los hechos, sin que hasta el momento se haya informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el incidente. Se indicó que la parte afectada deberá acudir ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal al caso.