Adulto mayor agrede a otro con una navaja y lo deja herido, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 10 abril 2026
    Adulto mayor agrede a otro con una navaja y lo deja herido, en Saltillo
    Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al lesionado.
    Adulto mayor agrede a otro con una navaja y lo deja herido, en Saltillo

El agresor, que fue confrontado por familiares de la víctima, salió después a amenazarlos con un machete

Un altercado entre dos adultos mayores, ocurrido en la vía pública, dejó como saldo a una persona lesionada, lo que generó movilización de cuerpos de auxilio y autoridades.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas de este viernes, en el bulevar principal, frente al domicilio marcado con el número 448, donde Jesús Medina, de 60 años, conversaba con un vecino. De acuerdo con testimonios, al lugar llegó otro hombre de mayor edad, identificado como Agapito, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias. Según lo señalado, su comportamiento fue agresivo desde el inicio del encuentro.

Durante el incidente, Jesús resultó herido en la ceja derecha tras ser atacado con un objeto punzocortante, lo que provocó sangrado y preocupación entre sus familiares.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas

Tras lo ocurrido, el presunto agresor se retiró hacia su domicilio. Personas cercanas al lesionado acudieron al lugar, aunque optaron por mantener distancia cuando el individuo salió nuevamente portando un machete y realizando amenazas. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención médica al afectado; sin embargo, este decidió no ser trasladado a un hospital y señaló que buscaría atención por sus propios medios.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo tomaron conocimiento de los hechos, sin que hasta el momento se haya informado sobre la detención de alguna persona relacionada con el incidente. Se indicó que la parte afectada deberá acudir ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar la denuncia correspondiente y dar seguimiento legal al caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
A nivel nacional, revela reporte de Banorte, el precio de la vivienda se mantiene en aumento.

La vivienda no es para todos: en Saltillo solo al 8.8% le alcanza para comprar una en 2026
Lo dice la ley

Lo dice la ley
true

Fracking, una fractura política en la 4T
true

POLITICÓN: Región Sureste reafirma su liderazgo automotriz en el Stellar Autofest
Durante el operativo, binomios caninos K9 apoyaron en la detección de droga al interior de la vivienda inspeccionada en Saltillo.

Saltillo: irrumpen vivienda y localizan narcóticos en colonia Teresitas
Jugadores de Pokémon GO en Saltillo convocan a la ciudadanía a donar alimento y artículos de limpieza para apoyar a un refugio animal local.

Más que un juego: entrenadores de Pokémon GO organizan colecta con causa en Saltillo
La Nave Verde aprovechó un rally en la tercera para marcar diferencia.

Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium
La nueva ley busca formalizar la industria y atraer inversiones en un sector marcado por la minería ilegal y los desafíos ambientales.

Venezuela aprueba una nueva ley para abrir la minería a los inversionistas extranjeros