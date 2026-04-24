¿Es neta? Rutilizan en cine de Saltillo vasos de refresco y botes para palomitas ¡sacados de la basura!

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    ¿Es neta? Rutilizan en cine de Saltillo vasos de refresco y botes para palomitas ¡sacados de la basura!
    Encargados del cine reutilizarían los botes de palomitas para revenderlos posteriormente a otros clientes. ESPECIAL

Según versiones que circulan en redes sociales, habría cuatro personas detenidas por esta causa

Lo que inició como una visita habitual al cine derivó en la revelación de un presunto esquema de fraude en el interior de una sucursal ubicada en Plaza Patio Saltillo, donde autoridades documentaron prácticas que vulneran tanto la confianza del consumidor como las normas sanitarias.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el modus operandi consistía en recolectar envases desechados por los propios clientes —como vasos de bebidas y recipientes de palomitas— para posteriormente reincorporarlos a la venta, simulando ser productos nuevos.

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El caso tomó relevancia tras confirmarse la detención de cuatro personas presuntamente involucradas, entre ellas dos hombres señalados como encargados del establecimiento y dos mujeres originarias de la localidad.

IRREGULARIDADES OPERATIVAS BAJO INVESTIGACIÓN

Las indagatorias también revelan posibles anomalías en el manejo financiero, ya que parte de los ingresos obtenidos no era registrada en los sistemas de cobro, lo que habría contribuido a generar un daño económico que supera los dos millones de pesos.

Los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público en la delegación de Pérez Treviño, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas. Mientras tanto, el caso permanece abierto y no se descarta la participación de más personas.

La situación ha generado una ola de inconformidad entre usuarios, quienes demandan condiciones de higiene adecuadas y mayor supervisión en este tipo de establecimientos.

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