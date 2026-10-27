Esquiva camión de personal y termina contra vivienda en Saltillo

Un joven perdió el control del volante de su automóvil cuando circulaba por la colonia Federico Berrueto Ramón, en Saltillo, y terminó impactándose contra la barda de concreto de un domicilio, lo que dejó cuantiosos daños materiales. El accidente ocurrió cuando Ramiro ¨N¨ conducía un Volkswagen Jetta de poniente a oriente sobre la calle Trece. Al llegar al cruce con la calle Gregorio Torres, se encontró con un camión de transporte de personal que se encontraba detenido para el ascenso y descenso de pasajeros.

Con la intención de evitar el congestionamiento vial, el conductor del automóvil intentó esquivar el autobús por el costado izquierdo; sin embargo, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra el muro de una vivienda. El impacto ocasionó daños materiales en el inmueble y en el vehículo. Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, el conductor presentó golpes en la nariz, pero se negó a solicitar el apoyo de una ambulancia.