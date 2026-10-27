Esquiva camión de personal y termina contra vivienda en Saltillo

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    Esquiva camión de personal y termina contra vivienda en Saltillo
    El conductor intentó esquivar un camión de transporte de personal y perdió el control de la unidad. JUAN FRANCISCO VALDÉS

El automovilista presentó golpes en la nariz, rechazó el traslado médico y llegó a un acuerdo con los propietarios del inmueble para cubrir los daños

Un joven perdió el control del volante de su automóvil cuando circulaba por la colonia Federico Berrueto Ramón, en Saltillo, y terminó impactándose contra la barda de concreto de un domicilio, lo que dejó cuantiosos daños materiales.

El accidente ocurrió cuando Ramiro ¨N¨ conducía un Volkswagen Jetta de poniente a oriente sobre la calle Trece. Al llegar al cruce con la calle Gregorio Torres, se encontró con un camión de transporte de personal que se encontraba detenido para el ascenso y descenso de pasajeros.

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$!El accidente se registró en el cruce de las calles Trece y Gregorio Torres, en Saltillo.
El accidente se registró en el cruce de las calles Trece y Gregorio Torres, en Saltillo. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Con la intención de evitar el congestionamiento vial, el conductor del automóvil intentó esquivar el autobús por el costado izquierdo; sin embargo, perdió el control de la unidad y terminó estrellándose contra el muro de una vivienda.

El impacto ocasionó daños materiales en el inmueble y en el vehículo. Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, el conductor presentó golpes en la nariz, pero se negó a solicitar el apoyo de una ambulancia.

$!Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y el conductor firmó un acuerdo para responder por los daños ocasionados.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y el conductor firmó un acuerdo para responder por los daños ocasionados. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Ante los oficiales, el conductor llegó a un acuerdo con los propietarios del domicilio afectado para cubrir los daños ocasionados.

Finalmente, Ramiro ¨N¨ firmó un acta convenio y recibió las infracciones correspondientes por ocasionar el accidente y conducir a exceso de velocidad.

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