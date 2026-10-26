Vinculan a proceso a mujer por ingresar armas y cartuchos por la frontera de Piedras Negras

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Saltillo
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    Vinculan a proceso a mujer por ingresar armas y cartuchos por la frontera de Piedras Negras

La autoridad judicial le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación

Una mujer identificada como Paula “N” fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la introducción de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de ser detenida durante una revisión en el Puente Internacional Piedras Negras II, conocido como Coahuila 2000.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención fue realizada por elementos de la Guardia Nacional y personal de la Aduana, cuando la mujer ingresaba a territorio nacional a bordo de una camioneta por el cruce fronterizo ubicado en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades localizaron un arma de fuego, tres cargadores y 39 cartuchos de diversos calibres. Debido a que la conductora no presentó la documentación que acreditara la legal introducción del armamento al país, tanto ella como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

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Tras integrar la carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal presentó los datos de prueba ante un juez de Control durante la audiencia inicial, en la que se determinó vincular a proceso a Paula “N” por los delitos que se le atribuyen.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

La imputada permanecerá internada en el Centro de Reinserción Social de San Pedro de las Colonias, Coahuila, mientras se desarrolla el proceso penal, conforme a lo determinado por la autoridad judicial.

La FGR recordó que Paula “N” debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Asimismo, la dependencia puso a disposición de la ciudadanía sus líneas telefónicas para presentar denuncias anónimas en Coahuila: Torreón, 871 749 0534; Saltillo, 844 416 2063; Monclova, 866 639 0241; Piedras Negras, 878 724 4343, y Ciudad Acuña, 877 772 3745.

Las denuncias pueden realizarse durante las 24 horas del día, los 365 días del año, o mediante el correo electrónico vua.coahuila@fgr.org.mx.

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