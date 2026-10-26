Vinculan a proceso a mujer por ingresar armas y cartuchos por la frontera de Piedras Negras

Una mujer identificada como Paula “N” fue vinculada a proceso por su probable responsabilidad en delitos relacionados con la introducción de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de ser detenida durante una revisión en el Puente Internacional Piedras Negras II, conocido como Coahuila 2000.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la detención fue realizada por elementos de la Guardia Nacional y personal de la Aduana, cuando la mujer ingresaba a territorio nacional a bordo de una camioneta por el cruce fronterizo ubicado en el municipio de Piedras Negras, Coahuila.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades localizaron un arma de fuego, tres cargadores y 39 cartuchos de diversos calibres. Debido a que la conductora no presentó la documentación que acreditara la legal introducción del armamento al país, tanto ella como los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.