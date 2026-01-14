$!‘Estamos obligados a condenar el uso faccioso del poder’, urbanista Héctor Laredo, sobre caso Armando Castilla, director de VANGUARDIA

El urbanista y consultor Héctor Laredo, reprobó la detención arbitraria de Armando Castilla, director de VANGUARDIA el pasado viernes 9 de diciembre por parte de la Fiscalía de Nuevo León. Castilla fue acusado de un fraude inmobiliario por un monto de 700 mil pesos y al día siguiente exonerado y liberado tras demostrarse no solo su inocencia sino que el caso fue fabricado. TE PUEDE INTERESAR: ‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac El juez validó la defensa de Castilla, que demostró que en la supuesta fecha de la transacción inmobiliaria por la que se le acusaba, él ni siquiera se encontraba en el país. La defensa argumentó que la FGE admitió la acusación sin una revisión adecuada de las pruebas presentadas por un despacho de abogados de Nuevo León.

Al respecto, Laredo mencionó que el caso fue “a todas luces ilegal” y es un signo peligroso del riesgo que corre la libertad de expresión. “Armando como foro de la opinión pública es blanco de políticos y ‘políticas públicas’ sin control, la amenaza del autoritarismo y la extorsión de una criminalidad que opera desde el gobierno es verdaderamente alarmante”, dijo el urbanista.

Asimismo hizo un llamado a alzar la voz ante este tipo de situaciones. “Estamos obligados a expresar nuestra condena al uso faccioso del poder y debemos demandar en las más altas esferas que se castigue ejemplarmente a cualquiera que se involucre en actos tan deleznables”, dijo.

Agregó que el castigo debe darse tanto en los órganos de procuración separándolos inmediatamente de su cargo y a cualquiera que haya actuado como cómplices o facilitador, en este caso particularmente a los prestanombres y demás involucrados en acusaciones falsas. TE PUEDE INTERESAR: Diputados de Coahuila advierten fallas en la justicia tras detención de Armando Castilla, director de VANGUARDIA Laredo calificó que el control absoluto del poder por “muy pocas y alevosas” personas pone en riesgo la libertad en general de los miembros de la sociedad. También apuntó que no debe ocurrir que en pleno siglo 21 se tenga a personajes en el poder usando aparatos e infraestructura públicos para acallar o defraudar a cualquiera, desde instituciones privadas, “pasando por prominentes miembros de la sociedad y desde luego hasta a los más sencillos ciudadanos”.