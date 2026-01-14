$!Diputados de Coahuila advierten fallas en la justicia tras detención de Armando Castilla, director de VANGUARDIA

Luego de la detención de Armando Castilla, director de VANGUARDIA, derivada de un caso que fue desestimado por falta de sustento y ocurrida el pasado 9 de enero en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, diputados locales de Coahuila advirtieron que el caso exhibe fallas en el sistema de justicia, vulneraciones al debido proceso y riesgos tanto para los derechos humanos como para la libertad de prensa. Armando Castilla Galindo fue detenido por elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de Nuevo León en un operativo en el que participaron más de 30 agentes, derivado de una presunta acusación de fraude inmobiliario por 700 mil pesos. Un día después fue liberado, luego de que un juez acreditara que en la fecha en que supuestamente habría recibido el dinero, no se encontraba en el país. La defensa argumentó que la acusación se sustentó únicamente en supuestos testimonios sobre un acuerdo verbal, sin contrato ni comprobantes, situación que diversos abogados han señalado como una práctica recurrente en ese estado. TE PUEDE INTERESAR: ‘Es mi amigo, es una persona íntegra’: Enrique Martínez y Morales sobre caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA Ante los hechos, la diputada local del PRD, Beatriz Fraustro, señaló que el caso debe analizarse desde la obligación de las autoridades de respetar los derechos humanos y el debido proceso. Indicó que cualquier actuación legal tiene que estar sustentada en elementos sólidos y que las instituciones deben garantizar que sus procedimientos se apeguen a la legalidad, en especial cuando se trata de decisiones que afectan la libertad de una persona. “El respeto a los derechos humanos, el debido proceso y la garantía de que cualquier actuación legal debe estar sustentada en elementos sólidos, es una obligación que se debe garantizar por parte de las autoridades”, mencionó.

La presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales, expresó: “En un Estado de derecho, la justicia debe aplicarse con responsabilidad, con apego a la ley y con pleno respeto al debido proceso, sin excepciones”. “Cualquier actuación de la autoridad debe estar siempre sustentada en pruebas claras y en procedimientos legales que garanticen los derechos de todas las personas involucradas.La confianza en las instituciones se construye cuando actúan con objetividad, cuidado y transparencia, y cuando la verdad se esclarece conforme a la ley”, añadió. En el mismo sentido, el diputado local de Morena, Antonio Attolini calificó el hecho como grave y alarmante, al considerar que la detención y posterior liberación evidencian fallas desde el inicio del procedimiento. Señaló que, ya sea por falta de pruebas suficientes o por una actuación apresurada, el daño se produce desde el momento en que una persona es privada de su libertad y afectada en su reputación. Advirtió además que resulta profundamente preocupante que una Fiscalía valide testimonios endebles como datos de prueba, sin que estén respaldados por evidencia objetiva, ya que ello rompe el equilibrio entre la investigación de delitos y la garantía de derechos. Afirmó que, bajo esas condiciones, cualquier ciudadano puede ser víctima de un proceso penal mal sustentado, lo que debilita la confianza en las instituciones de justicia. Attolini sostuvo que la confianza en el sistema no se decreta, sino que se construye a partir de actuaciones profesionales, transparentes y responsables, y consideró que cada caso mal integrado erosiona la credibilidad institucional y aleja a la ciudadanía.

“Si basta una acusación mal sustentada para iniciar un proceso penal, entonces nadie está completamente a salvo. Hoy fue Armando Castilla; mañana puede ser cualquier ciudadano sin poder, sin recursos o sin reflectores”, mencionó. En ese sentido, consideró que es necesario exigir rendición de cuentas, no normalizar abusos y fortalecer la vigilancia ciudadana, al subrayar que la justicia debe ser una garantía de derechos y no un instrumento de persecución. “La justicia no debe ser un instrumento de persecución, sino una garantía de derechos. Eso es lo que debemos defender”, afirmó.

CELEBRAN LIBERACIÓN Por su parte, el diputado local del PAN, Gerardo Aguado, celebró que Armando Castilla se encuentre en libertad. Señaló que ninguna persona debe permanecer privada de ella si no existen elementos jurídicos sólidos que lo justifiquen y subrayó que toda detención debe estar sustentada en hechos claros, pruebas suficientes y un estricto apego al debido proceso. Indicó que si esos criterios no se cumplen, corresponde a la autoridad explicarlo con claridad. Añadió que si bien los testimonios pueden formar parte de una investigación, nunca deben ser suficientes por sí solos para restringir la libertad de una persona, ya que el sistema de justicia exige datos de prueba corroborables, objetivos y técnicamente sustentados. Aguado afirmó confiar en el marco constitucional y legal que rige al sistema de justicia en México, aunque consideró que éste debe revisarse y fortalecerse de manera permanente, pues su credibilidad depende de que actúe con legalidad, imparcialidad y profesionalismo en cada caso. TE PUEDE INTERESAR: Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia Señaló que cuando los procedimientos no se aplican con rigor técnico y respeto al debido proceso, cualquier ciudadano puede verse afectado, por lo que consideró indispensable exigir rendición de cuentas, fortalecer los mecanismos de supervisión institucional y fomentar una cultura jurídica centrada en el respeto a los derechos humanos. Finalmente, el diputado local del PRI, Felipe González, expresó su preocupación ante la posibilidad de que este tipo de casos respondan a una persecución contra medios de comunicación. Advirtió que desde el poder se pueden generar acciones orientadas a limitar la libertad de expresión y sostuvo que ese tipo de prácticas no deben permitirse ni normalizarse.

“Preocupa que pueda existir una persecución en contra de medios de comunicación, como estos gobiernos opresores buscan limitar la libertad de expresión y eso no debemos nunca permitirlo”. En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.