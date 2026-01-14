‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac

Saltillo
/ 14 enero 2026
    ‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac
    El presidente de la Canirac en Saltillo, Isidoro García, califica de arbitraria y abusiva la detención de Armando Castilla, director del Grupo VANGUARDIA. FOTO: ESPECIAL

El líder empresarial lamentó que persistan procesos legales viciados y llamó a proteger la libertad de expresión ante actos de dolo en el sistema judicial

Isidoro García, presidente de la Canirac Saltillo, calificó como "completamente lamentable" la detención de Armando Castilla, director de VANGUARDIA, quien fue exonerado y liberado tras demostrarse que la acusación en su contra fue un montaje.

La denuncia se basaba en una supuesta entrega de dinero en una fecha en la que el directivo ni siquiera estaba en el País, inconsistencia que permitió su libertad inmediata tras una detención calificada como arbitraria y abusiva.

“Es muy lamentable que sigan ese tipo de procesos legales en algunos estados; en ocasiones tienes que pisar otro territorio para que se vuelva una acción con corrupción, con dolo y de mala fe”, declaró García.

El caso, originado por una controversia mercantil en Saltillo convertida artificialmente en un asunto penal en Nuevo León, generó una amplia condena de organismos internacionales, analistas y activistas que denunciaron persecución política.

Para el líder de los restauranteros, el uso de las instituciones de justicia para amedrentar a comunicadores representa un retroceso democrático que busca imponer un clima de miedo mediante la fabricación de delitos “al vapor”.

García hizo una distinción entre los sistemas judiciales regionales: “Tengo confianza en la justicia de Coahuila, pero definitivamente al momento de ver ese tipo de hechos, deja mucho que desear por Nuevo León”.

Ante el riesgo de que cualquier ciudadano sea blanco de procesos fabricados, instó a la sociedad a denunciar los abusos de poder hasta que los funcionarios responsables sean removidos definitivamente de sus cargos públicos.

“Debemos levantar la mano y denunciar hasta que esos funcionarios tengan que ser eliminados de esas posiciones, que se tomen acciones concretas y estemos en otro tipo de sistema judicial”, puntualizó el representante empresarial.

Finalmente, destacó que la prensa independiente es fundamental para la transparencia: “Tenemos que cuidar la libre expresión, no dejarlo de lado y no permitir que eso termine por ningún gobierno”, concluyó García.

Esta defensa de la labor periodística se suma a las voces de juristas que señalaron el operativo en el aeropuerto de Nuevo León como una táctica de intimidación que, afortunadamente, fue revertida por la falta de pruebas.

A Armando Castilla Galindo lo detuvieron en el Aeropuerto de Monterrey el 9 de enero, tras ser acusado por presunto fraude por 700 mil pesos, en una acción despropircionada que involucró a más de 30 agentes de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y la Guardia Nacional. Fue liberado al día siguiente, luego de que el juez validara que la supuesta fecha en que habría recibido dinero por una supuesta transacción inmobiliaria, Castilla Galindo ni siquiera estaba en el País.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

