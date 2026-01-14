$!‘Caso fabricado contra el director de VANGUARDIA evidencia corrupción’: Isidoro García, presidente de Canirac

Isidoro García, presidente de la Canirac Saltillo, calificó como "completamente lamentable" la detención de Armando Castilla, director de VANGUARDIA, quien fue exonerado y liberado tras demostrarse que la acusación en su contra fue un montaje. La denuncia se basaba en una supuesta entrega de dinero en una fecha en la que el directivo ni siquiera estaba en el País, inconsistencia que permitió su libertad inmediata tras una detención calificada como arbitraria y abusiva. TE PUEDE INTERESAR: Juez ordena inmediata libertad para Armando Castilla, director de Vanguardia “Es muy lamentable que sigan ese tipo de procesos legales en algunos estados; en ocasiones tienes que pisar otro territorio para que se vuelva una acción con corrupción, con dolo y de mala fe”, declaró García. El caso, originado por una controversia mercantil en Saltillo convertida artificialmente en un asunto penal en Nuevo León, generó una amplia condena de organismos internacionales, analistas y activistas que denunciaron persecución política.

Para el líder de los restauranteros, el uso de las instituciones de justicia para amedrentar a comunicadores representa un retroceso democrático que busca imponer un clima de miedo mediante la fabricación de delitos “al vapor”. García hizo una distinción entre los sistemas judiciales regionales: “Tengo confianza en la justicia de Coahuila, pero definitivamente al momento de ver ese tipo de hechos, deja mucho que desear por Nuevo León”. Ante el riesgo de que cualquier ciudadano sea blanco de procesos fabricados, instó a la sociedad a denunciar los abusos de poder hasta que los funcionarios responsables sean removidos definitivamente de sus cargos públicos. “Debemos levantar la mano y denunciar hasta que esos funcionarios tengan que ser eliminados de esas posiciones, que se tomen acciones concretas y estemos en otro tipo de sistema judicial”, puntualizó el representante empresarial. Finalmente, destacó que la prensa independiente es fundamental para la transparencia: “Tenemos que cuidar la libre expresión, no dejarlo de lado y no permitir que eso termine por ningún gobierno”, concluyó García. TE PUEDE INTERESAR: Señalan tintes políticos y tácticas de intimidación en detención de Armando Castilla, Director de VANGUARDIA Esta defensa de la labor periodística se suma a las voces de juristas que señalaron el operativo en el aeropuerto de Nuevo León como una táctica de intimidación que, afortunadamente, fue revertida por la falta de pruebas.