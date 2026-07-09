Este domingo ¡todos a rodar! Convocan a paseo ciudadano para impulsar movilidad sustentable en Saltillo

La rodada inaugural partirá a las 10:00 horas desde el Ateneo Fuente y tendrá un carácter simbólico, al buscar visibilizar la importancia de contar con infraestructura que favorezca el traslado de peatones y ciclistas, así como el derecho de la ciudadanía a desplazarse de manera segura.

Boyatón Saltillo en Bici, colectivos ciudadano convoca a participar en la rodada “Rueda por tu vida”, una actividad que se realizará el próximo 12 de julio en Saltillo con el propósito de fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte, promover una movilidad más segura y celebrar la recuperación de espacios destinados a los desplazamientos no motorizados.

En el manifiesto difundido por el colectivo Boyatón Saltillo en Bici, los organizadores señalan que la iniciativa surge ante la necesidad de impulsar un modelo de ciudad con mejores condiciones ambientales, de salud y seguridad vial.

Entre los motivos expuestos destacan el interés por respirar un aire más limpio, recuperar los espacios públicos, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y promover una movilidad más eficiente, con menores costos y tiempos de traslado.

PIDEN ARMONIZAR LA LEGISLACIÓN EN MOVILIDAD

Además de convocar a la rodada, el colectivo hizo un llamado a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para adecuar las políticas públicas de desarrollo urbano y movilidad a los principios establecidos en la Constitución, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la legislación estatal en la materia.

Los organizadores señalaron que la armonización de la legislación de Coahuila con la norma federal mantiene un rezago de tres años y medio, por lo que consideraron necesario avanzar en la actualización del marco jurídico para fortalecer el derecho a una movilidad segura, incluyente y sustentable.

Asimismo, advirtieron que las ciudades enfrentan desafíos cada vez mayores derivados de las crisis climática, ambiental y energética, por lo que consideraron indispensable impulsar acciones que favorezcan medios de transporte limpios y contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

La rodada del próximo domingo busca reunir a ciclistas y ciudadanos interesados en promover una cultura de movilidad sustentable y consolidar el uso cotidiano de la bicicleta como una alternativa de transporte en la capital coahuilense.