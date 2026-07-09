$!Saltillo recibirá a más de 50 agrupaciones en el Festival Internacional de Rondallas

Saltillo se convertirá en el punto de reunión de decenas de exponentes de la música de rondalla con la celebración del Festival Internacional de Rondallas, que se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto y reunirá a más de 50 agrupaciones nacionales e internacionales en una serie de conciertos abiertos al público. El programa contempla presentaciones presenciales en diferentes sedes de la ciudad, con el propósito de promover este género musical y acercarlo a la comunidad mediante actividades gratuitas.

Las actividades iniciarán el jueves 13 de agosto con un concierto en el Centro Histórico, a partir de las 19:00 horas, escenario que dará la bienvenida a las agrupaciones participantes. El viernes 14 de agosto, el festival continuará con una presentación en el Centro de Gobierno, también a las 19:00 horas, mientras que el sábado 15 de agosto el escenario será la Plaza de Armas, donde el concierto comenzará a las 19:00 horas. CIERRE EN EL TEATRO DE LA CIUDADguitarra de rondalla La clausura del encuentro se realizará el domingo 16 de agosto con un concierto especial en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, programado para las 18:00 horas.

De acuerdo con los organizadores, el festival reunirá a más de 50 rondallas, consolidándose como uno de los encuentros dedicados a este género musical con mayor participación en la región. El acceso a las presentaciones será gratuito en las sedes al aire libre. Para el concierto de clausura en el Teatro de la Ciudad, los boletos podrán obtenerse mediante el canje de una despensa, de acuerdo con la información difundida por los organizadores. El Festival Internacional de Rondallas busca preservar y difundir la tradición de este género musical, además de fomentar el intercambio artístico entre agrupaciones de distintas entidades del País y del extranjero.

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