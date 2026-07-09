Saltillo recibirá a más de 50 agrupaciones en el Festival Internacional de Rondallas

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Saltillo recibirá a más de 50 agrupaciones en el Festival Internacional de Rondallas
    Más de 50 rondallas participarán en el Festival Internacional que se celebrará del 13 al 16 de agosto en Saltillo. CORTESÍA

El encuentro musical se realizará del 13 al 16 de agosto con conciertos gratuitos en distintos escenarios de la ciudad

Saltillo se convertirá en el punto de reunión de decenas de exponentes de la música de rondalla con la celebración del Festival Internacional de Rondallas, que se llevará a cabo del 13 al 16 de agosto y reunirá a más de 50 agrupaciones nacionales e internacionales en una serie de conciertos abiertos al público.

El programa contempla presentaciones presenciales en diferentes sedes de la ciudad, con el propósito de promover este género musical y acercarlo a la comunidad mediante actividades gratuitas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vinos-d-guadiana-se-integra-a-la-ruta-vinos-dinos-con-un-nuevo-icono-turistico-en-arteaga-KE22040864

Las actividades iniciarán el jueves 13 de agosto con un concierto en el Centro Histórico, a partir de las 19:00 horas, escenario que dará la bienvenida a las agrupaciones participantes.

El viernes 14 de agosto, el festival continuará con una presentación en el Centro de Gobierno, también a las 19:00 horas, mientras que el sábado 15 de agosto el escenario será la Plaza de Armas, donde el concierto comenzará a las 19:00 horas.

CIERRE EN EL TEATRO DE LA CIUDADguitarra de rondalla

La clausura del encuentro se realizará el domingo 16 de agosto con un concierto especial en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, programado para las 18:00 horas.

$!Saltillo recibirá a más de 50 agrupaciones en el Festival Internacional de Rondallas

De acuerdo con los organizadores, el festival reunirá a más de 50 rondallas, consolidándose como uno de los encuentros dedicados a este género musical con mayor participación en la región.

El acceso a las presentaciones será gratuito en las sedes al aire libre. Para el concierto de clausura en el Teatro de la Ciudad, los boletos podrán obtenerse mediante el canje de una despensa, de acuerdo con la información difundida por los organizadores.

El Festival Internacional de Rondallas busca preservar y difundir la tradición de este género musical, además de fomentar el intercambio artístico entre agrupaciones de distintas entidades del País y del extranjero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Música

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Un juez de control determinó que existen elementos para vincular a proceso a la exalcaldesa de Múzquiz por una segunda causa penal.

Vinculan a proceso por segunda causa a Tania Flores; seguirá en prisión preventiva
México mantiene fortalezas importantes, como su amplia red de proveedores, costos competitivos y una sólida integración con la industria estadounidense.

¿Se viene una tormenta automotriz para México? Cuatro señales a considerar
Vecinos de mentiras

Vecinos de mentiras
true

Libertad o brazalete electrónico pedirá defensa para Tania Flores
true

Más áreas naturales protegidas para Saltillo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Policía Civil Coahuila desplegaron un operativo en la zona del ejido San Isidro tras el reporte de presuntas detonaciones de arma de fuego contra trabajadores estadounidenses.

Piedras Negras: despliegan operativo por reporte de disparos en el río Bravo
El dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, es señalado en un análisis de registros aeronáuticos por los movimientos de una aeronave Learjet 60XR propiedad del sindicato, con 95 operaciones identificadas durante seis meses.

Coahuila: Alfonso Cepeda, líder del SNTE, en la mira por vuelos privados a costa del sindicato
Con el resultado, la serie quedó empatada y se definirá este 9 de julio en el Estadio Francisco I. Madero.

Saraperos deja escapar la ventaja y Durango iguala la serie en el Madero