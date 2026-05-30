Denuncian ciclistas amenazas y acoso por parte de automovilistas durante rodada en Saltillo

Lo que inició como una rodada recreativa y familiar terminó en momentos de miedo e incertidumbre para decenas de ciclistas, entre ellos mujeres, niños, adolescentes y adultos mayores, quienes denunciaron haber sido perseguidos, amenazados e intimidados por un grupo de automovilistas durante la noche del viernes en calles de Saltillo. De acuerdo con el testimonio de Cynthia, integrante del grupo afectado, cerca de 50 ciclistas participaban en la rodada cuando el conductor de un automóvil Aveo rojo, identificado en videos captados por los propios afectados con placas FFX-248-D, presuntamente lanzó el vehículo contra una de las participantes mientras el contingente circulaba por el cruce de los bulevares Valdés Sánchez y Abasolo.

Según explicó, tras el incidente inicial el conductor comenzó a insultar y amenazar al grupo. La situación escaló cuando algunos participantes confrontaron al automovilista y se produjo un altercado físico. Sin embargo, los momentos de mayor tensión ocurrieron después, cuando el conductor presuntamente solicitó apoyo de otras personas. “Nos siguieron desde Valdés Sánchez hasta la Plaza de las Ciudades Hermanas. Nos iban cerrando el paso, echándonos el carro encima y amenazándonos. Nos decían que sabían quiénes éramos, que nos tenían ubicados y que nos iban a atropellar”, señaló. Los ciclistas afirman que más vehículos llegaron al lugar y que sus ocupantes aseguraron formar parte de un grupo con influencias y protección, sumándose a las amenazas contra los participantes de la rodada. Incluso, dos jóvenes que se retiraron por separado habrían sido interceptados posteriormente por varios vehículos, cuyos ocupantes continuaron lanzándoles amenazas e intimidaciones durante su trayecto de regreso. A través de redes sociales, el grupo compartió un video en el que se observa parte de la confrontación y la presencia de elementos de Policía y Tránsito Municipal. En las imágenes, proporcionadas también a este medio, se escucha a los involucrados lanzar amenazas contra los ciclistas, mientras una mujer presume presunta impunidad ante cualquier consecuencia legal. Los afectados señalaron que, pese a que solicitaron apoyo de las autoridades y que dos elementos acudieron al sitio, las intimidaciones continuaron sin que se realizara alguna intervención para detenerlas.

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“Nosotros teníamos miedo de irnos a nuestras casas. Había niños, familias completas. La Policía debería estar para protegernos y no vimos que actuaran para evitar que siguieran las amenazas”, expresó la integrante del colectivo. En un posicionamiento difundido en redes sociales, el grupo ciclista señaló que desde hace más de siete años promueve el uso de la bicicleta, la convivencia y el deporte, por lo que consideró preocupante que una actividad recreativa terminara en una situación de riesgo.

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“Compartimos este video porque nadie debería sentirse amenazado por salir a hacer deporte, convivir con sus amigos o trasladarse en bicicleta. Hoy nos tocó a nosotros; mañana podría ser cualquier familia, corredor, peatón o ciclista”, señalaron. Los afectados señalaron que interpondrán las denuncias correspondientes ante las autoridades para que se investiguen las amenazas y actos de intimidación registrados durante la rodada. Tras conocer los testimonios y las evidencias compartidas por los afectados, VANGUARDIA solicitó una postura al Ayuntamiento de Saltillo, cuestionando además la falta de actuación de los elementos municipales que estuvieron presentes durante los hechos. En respuesta, el Municipio informó que establecerá comunicación con las y los integrantes del grupo ciclista para implementar medidas que fortalezcan su seguridad y que se revisará cualquier inconformidad relacionada con el actuar de los elementos de seguridad.

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“Vamos a establecer comunicación con las y los miembros del grupo de ciclistas para establecer medidas que mejoren su seguridad ante incidentes viales o eventos de todo tipo. Asimismo, atenderemos puntualmente cualquier queja sobre el proceder de nuestros elementos para mejorar la atención que se les brinda, toda vez que nuestra prioridad es su seguridad y el actuar de nuestra corporación debe responder a ello en todo momento ”, indicó la autoridad municipal.

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