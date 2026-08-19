Expo UAAAN 2026 llega a Saltillo: habrá más de 35 talleres, ciencia, gastronomía y actividades familiares

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) realizará del 3 al 5 de septiembre la Expo UAAAN 2026, una jornada abierta al público que reunirá actividades relacionadas con el campo, ciencia, tecnología, gastronomía, cultura y deporte en su campus de Buenavista, en Saltillo. De acuerdo con información difundida por la institución, durante los tres días habrá más de 35 talleres interactivos y parcelas demostrativas, además de espacios para conocer avances en investigación y proyectos de transferencia tecnológica aplicados al sector agropecuario.

La entrada a la Expo será gratuita y el programa general se desarrollará de 11:00 a 19:00 horas. La Universidad anunció además que dispondrá de servicio de transporte sin costo para facilitar la llegada de los visitantes. Las actividades están dirigidas no solamente a estudiantes o especialistas del sector, sino también a familias y público en general. Sin embargo, la UAAAN advirtió que algunos talleres tendrán cupo limitado, por lo que recomendó consultar su cartelera y separar lugar previamente cuando la actividad así lo requiera. La inauguración se realizará el 3 de septiembre, de 12:00 a 12:30 horas, con el corte de listón y un recorrido por las instalaciones. ¿QUÉ TALLERES HABRÁ? Entre las opciones anunciadas se encuentra el Taller Interactivo de Huertos Urbanos, dirigido a quienes quieran aprender a cultivar hortalizas y plantas aromáticas en casa, incluso cuando disponen de espacios pequeños.

La actividad se realizará en el Centro de Permacultura de la UAAAN, estará abierta al público en general y será gratuita. Durante el taller se enseñarán procedimientos para establecer y mantener un huerto doméstico. Otra de las actividades será “Fábrica de pociones verdes”, un taller de ciencia recreativa en el que los participantes podrán conocer la elaboración de extractos de plantas utilizados para proteger otras especies vegetales. También estará dirigido al público en general y se desarrollará en el área de talleres de la Expo. La Universidad ha comenzado a difundir paulatinamente las actividades que integrarán el programa, por lo que la oferta completa de los más de 35 talleres podrá consultarse conforme se publique la cartelera del evento. CIENCIA, CAMPO Y GASTRONOMÍA Además de los talleres, la Expo contará con parcelas demostrativas y espacios dedicados a avances en investigación y transferencia de tecnología para el campo.

Durante los tres días permanecerán espacios dedicados a la Expo Académica, Expo Investigación y Conversatorios, Expo Comercial y Artesanal, Tianguis Campesino, Expo Ganadera y Expo Cultivos. El programa incluye además una exhibición de cactáceas. También se instalará un pabellón gastronómico con platillos típicos de distintas regiones de México y habrá actividades culturales, presentaciones en vivo y torneos deportivos. En ediciones anteriores, los visitantes han podido recorrer exhibiciones relacionadas con maquinaria agrícola, sistemas de cultivo, producción agropecuaria y proyectos desarrollados por estudiantes e investigadores de la institución.

Para el 4 de septiembre, de 10:00 a 12:00 horas, está programado el foro “De la Ciencia al Campo: Voces del Éxito-Alianza UAAAN”, en el que se presentarán resultados del acompañamiento técnico-científico de la Universidad a productores mediante 10 historias de transformación productiva. Ese mismo día, de 12:00 a 15:00 horas, se realizará el II Foro Agro-Comercial UAAAN, con actividades de interacción entre productores, visitantes y expositores comerciales. A partir de las 12:00 horas habrá también un rodeo en el Lienzo Charro. Para el 5 de septiembre se programaron actividades de charrería y escaramuza de 11:00 a 13:00 horas en el Lienzo Charro. De 12:00 a 14:00 horas se realizará un foro de cactáceas en el aula virtual de Socioeconómicas y, de 14:00 a 15:00 horas, una exhibición de artes marciales en el Foro Cultural.

La Expo contará además con áreas comercial y artesanal. En estos casos, los montos anunciados por la UAAAN corresponden a quienes deseen contratar un espacio como expositores y no al ingreso de los visitantes: la convocatoria establece un costo de 2 mil 500 pesos para un espacio en la Expo Artesanal y de 6 mil pesos para la Expo Comercial. Las convocatorias para contratar espacios en las expos Comercial y Artesanal señalan un horario de 10:00 a 18:00 horas, mientras que el programa general contempla estas áreas entre los espacios permanentes de 12:00 a 19:00 horas. La UAAAN señaló que continuará dando a conocer la programación de la Expo 2026 a través de sus canales oficiales antes del arranque de actividades.