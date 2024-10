Extienden estadía en el penal de Saltillo a docente de Jurisprudencia de la UAdeC por violencia

En una audiencia de revisión de medidas cautelares, una jueza de control determinó no retirar la prisión preventiva justificada al docente de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Aldo Mauricio Martínez, quien recientemente fue ingresado al área de indiciados del Cereso de Saltillo por el delito de violencia familiar.

La detención de Martínez se registró a inicios de octubre, cuando su esposa lo denunció por haber sido víctima de violencia familiar, tanto física como psicológica.

Durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que la mujer era constantemente amenazada en relación con los parámetros de convivencia con sus tres hijos, además de que en una reciente discusión, Martínez la golpeó y le arrancó el cabello.

Tras cuatro días de haber sido vinculado a proceso, la defensa de Martínez Hernández solicitó al juez de control que la prisión preventiva justificada fuera sustituida por medidas restrictivas, argumentando que el acusado no tenía intención de sustraerse de la acción de la justicia y que el caso no correspondía a los delitos considerados como graves en el Código Penal.

Sin embargo, la jueza Elisa Salinas López rechazó la petición, correspondiente a la causa penal 0370/2024, señalando que los argumentos presentaban fallas.

No obstante, la medida cautelar puede ser revisada en solicitudes posteriores si la defensa logra presentar pruebas contundentes de que Martínez Hernández no intentará evadir la justicia. Hasta ahora, no hay una fecha estimada para que la defensa presente nuevamente la moción.

Además, este docente, quien fue director de Asuntos Municipales en la Secretaría de Gobierno y diputado federal entre 2003 y 2006, también está siendo investigado por el delito de acoso, denunciado recientemente por una alumna de la Facultad.