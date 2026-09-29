Extienden periodo para reclutamiento de la Policía Municipal en Saltillo; buscan evaluar a 300 aspirantes

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    Extienden periodo para reclutamiento de la Policía Municipal en Saltillo; buscan evaluar a 300 aspirantes
    Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de la Policía Municipal de Saltillo, informó sobre el avance de la convocatoria para integrar la generación 2027. MANUEL RODRÍGUEZ

La Academia de Policía Municipal mantendrá abierta la recepción de expedientes hasta el 19 de octubre

La Academia de Policía Municipal de Saltillo anunció que mantendrá abierta la recepción de documentos para el proceso de reclutamiento hasta el próximo 19 de octubre, con el objetivo de reunir 300 expedientes que serán evaluados para conformar la primera generación de agentes de 2027.

Así lo dio a conocer Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de la Policía Municipal, quien señaló que hasta el momento se ha registrado una respuesta favorable por parte de la ciudadanía, al rebasar la cifra de 200 solicitudes entregadas.

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“Nosotros vamos a recibir 300 expedientes para seleccionar la siguiente generación y ahorita, afortunadamente, hemos tenido una excelente respuesta y tenemos más de 200 expedientes”, explicó la funcionaria sobre el avance de la convocatoria.

Estrada Hernández detalló que la recepción de la papelería se realiza de manera continua, pero precisó que únicamente los primeros 300 aspirantes en registrarse garantizarán su evaluación ante el Centro de Evaluación y Control de Confianza para el periodo de inicio de año.

“Nosotros siempre recibimos a todos los interesados en pertenecer a la comisaría, pero no garantizamos que sean evaluados para esta primera de 2027; los demás los vamos guardando para el siguiente periodo, que sería en junio”, puntualizó.

De los 300 perfiles que serán sometidos a las pruebas de control y confianza, se tiene previsto que ingresen 50 cadetes, quienes iniciarán su formación bajo el esquema de internamiento a partir de enero del próximo año.

Entre los requisitos fundamentales para postularse, la directora destacó contar con una edad de 18 a 40 años, preparatoria concluida y, en el caso de los varones, presentar la media cartilla del Servicio Militar Nacional liberada.

Durante el periodo de internamiento y formación inicial, los seleccionados reciben una beca mensual de 7 mil pesos, además de la cobertura total de alimentación y uniformes.

Al egresar e incorporarse formalmente a las filas de la corporación, los nuevos elementos perciben un sueldo de 18 mil pesos mensuales, prestaciones de ley como Infonavit, servicio médico para ellos y sus familias, así como la oportunidad de desarrollo policial.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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