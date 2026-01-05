Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia que permitirá establecer la causa exacta del fallecimiento
Una persona fue localizada sin vida la mañana de este lunes en una plaza pública ubicada sobre la calle Sierra Mojada, entre Michoacán y Veracruz, en la colonia República, en Saltillo.
De acuerdo con el reporte recibido al número de emergencias, el hallazgo se registró alrededor de las 06:30 horas, cuando ciudadanos observaron a un hombre tendido en el lugar y solicitaron apoyo.
TE PUEDE INTERESAR: Joven se debate entre la vida y la muerte al ser atropellado, en Ramos Arizpe
Al sitio acudió personal de la Cruz Roja, que realizó la valoración correspondiente y confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, cubriendo el cuerpo con una manta azul.
Según los primeros datos preliminares, la persona, identificada como Juan ¨N¨, de 71 años, aparentemente había salido a caminar y se desvaneció de manera repentina en la vía pública.
Las autoridades informaron que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con un infarto, aunque será la necropsia la que determine el motivo exacto de la muerte.
Al lugar llegó un hombre que dijo ser sobrino de la víctima y, al verificar la identificación, confirmó que se trataba de su tío, notificando a los familiares mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
Elementos de seguridad acordonaron el área, mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias y el levantamiento del cuerpo.
El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, y en las próximas horas se determinará la causa de muerte para entregarlo a la familia y que puedan realizar los servicios correspondientes.