Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto

Una persona fue localizada sin vida la mañana de este lunes en una plaza pública ubicada sobre la calle Sierra Mojada, entre Michoacán y Veracruz, en la colonia República, en Saltillo. De acuerdo con el reporte recibido al número de emergencias, el hallazgo se registró alrededor de las 06:30 horas, cuando ciudadanos observaron a un hombre tendido en el lugar y solicitaron apoyo.

Al sitio acudió personal de la Cruz Roja, que realizó la valoración correspondiente y confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, cubriendo el cuerpo con una manta azul. Según los primeros datos preliminares, la persona, identificada como Juan ¨N¨, de 71 años, aparentemente había salido a caminar y se desvaneció de manera repentina en la vía pública. Las autoridades informaron que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con un infarto, aunque será la necropsia la que determine el motivo exacto de la muerte.