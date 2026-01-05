Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto

Saltillo
/ 5 enero 2026
    Fallece hombre en plaza pública de Saltillo; investigan presunto infarto
    Personal de la Cruz Roja confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia que permitirá establecer la causa exacta del fallecimiento

Una persona fue localizada sin vida la mañana de este lunes en una plaza pública ubicada sobre la calle Sierra Mojada, entre Michoacán y Veracruz, en la colonia República, en Saltillo.

De acuerdo con el reporte recibido al número de emergencias, el hallazgo se registró alrededor de las 06:30 horas, cuando ciudadanos observaron a un hombre tendido en el lugar y solicitaron apoyo.

$!Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para el levantamiento del cuerpo.
Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para el levantamiento del cuerpo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al sitio acudió personal de la Cruz Roja, que realizó la valoración correspondiente y confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, cubriendo el cuerpo con una manta azul.

Según los primeros datos preliminares, la persona, identificada como Juan ¨N¨, de 71 años, aparentemente había salido a caminar y se desvaneció de manera repentina en la vía pública.

Las autoridades informaron que la causa del fallecimiento podría estar relacionada con un infarto, aunque será la necropsia la que determine el motivo exacto de la muerte.

$!Autoridades acordonaron la plaza pública de la colonia República tras el hallazgo de una persona sin vida.
Autoridades acordonaron la plaza pública de la colonia República tras el hallazgo de una persona sin vida. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al lugar llegó un hombre que dijo ser sobrino de la víctima y, al verificar la identificación, confirmó que se trataba de su tío, notificando a los familiares mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de seguridad acordonaron el área, mientras personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado realizaba las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, y en las próximas horas se determinará la causa de muerte para entregarlo a la familia y que puedan realizar los servicios correspondientes.

