Joven se debate entre la vida y la muerte al ser atropellado, en Ramos Arizpe

Un joven identificado como Jesús N., quien dijo tener 20 años de edad, resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, en hechos ocurridos en el municipio de Ramos Arizpe. El accidente se registró sobre la carretera Saltillo–Monclova, a la altura del puente del bulevar Las Torres, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con el reporte inicial, el joven no proporcionó domicilio ni mayores datos personales al momento de ser atendido, ya que se encontraba desorientado y con una actitud agresiva, presuntamente a causa de las lesiones sufridas. Debido a la gravedad de su estado, los paramédicos determinaron su traslado de urgencia al Hospital General bajo código rojo.

Personal médico informó que el lesionado fue diagnosticado como policontundido, además de presentar un probable traumatismo craneoencefálico severo, por lo que quedó bajo observación y atención especializada. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron el levantamiento de información correspondiente para integrar el reporte del accidente.

Las autoridades señalaron que el vehículo involucrado se dio a la fuga tras el atropellamiento, por lo que se iniciaron las investigaciones para tratar de localizar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance. Asimismo, se exhortó a los automovilistas a conducir con precaución en la zona y a reportar cualquier información que pueda contribuir a la identificación del conductor implicado.