Joven se debate entre la vida y la muerte al ser atropellado, en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 4 enero 2026
    Joven se debate entre la vida y la muerte al ser atropellado, en Ramos Arizpe
    Paramédicos acudieron para atender al joven herido.

El herido fue trasladado en código rojo al Hospital General de Saltillo

Un joven identificado como Jesús N., quien dijo tener 20 años de edad, resultó gravemente lesionado luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga, en hechos ocurridos en el municipio de Ramos Arizpe. El accidente se registró sobre la carretera Saltillo–Monclova, a la altura del puente del bulevar Las Torres, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades.

De acuerdo con el reporte inicial, el joven no proporcionó domicilio ni mayores datos personales al momento de ser atendido, ya que se encontraba desorientado y con una actitud agresiva, presuntamente a causa de las lesiones sufridas. Debido a la gravedad de su estado, los paramédicos determinaron su traslado de urgencia al Hospital General bajo código rojo.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a presunto responsable de robos a negocios, en Saltillo

Personal médico informó que el lesionado fue diagnosticado como policontundido, además de presentar un probable traumatismo craneoencefálico severo, por lo que quedó bajo observación y atención especializada. Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron el levantamiento de información correspondiente para integrar el reporte del accidente.

Las autoridades señalaron que el vehículo involucrado se dio a la fuga tras el atropellamiento, por lo que se iniciaron las investigaciones para tratar de localizar al responsable y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el percance. Asimismo, se exhortó a los automovilistas a conducir con precaución en la zona y a reportar cualquier información que pueda contribuir a la identificación del conductor implicado.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Astor Ledezma

Astor Ledezma

Becario del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA Coahuila, 2015) en el área de cuento, y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA 2020) en el área de Novela. Ha publicado cuentos en antologías de México y Estados Unidos. Autor de la novela “Madre Araña” (Secretaría de Cultura de Coahuila 2019 / Ediciones Periféricas 2021).

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump ha asumido el control de Venezuela en conjunto con personajes del chavismo que se mantuvieron cerca de Maduro.

Con Venezuela, Trump abre una nueva era de riesgo para Estados Unidos
El alcalde Javier Díaz González informó sobre los avances en el incremento del abasto de agua potable en Saltillo.

Aumentó abasto de agua 15 por ciento en Saltillo, en 2025
En los primeros 11 meses del año pasado se reportó un incremento considerable en el número de coahuilenses deportados.

Coahuila: Incrementó 30% la deportación de migrantes en primer año de Trump
true

Se puede decir... Que los trenes se construyeron al ái se ‘va’
Impresionante despliegue de seguridad fue realizado este domingo en brechas y caminos colindantes con Zacatecas.

Refuerzan blindaje en el sur de Saltillo con primer operativo interinstitucional de 2026

El monitor también reforzó la importancia del ejercicio.

¿Puede la tecnología ayudarnos a comer mejor?
Venezuela nunca ha tenido niveles de pobreza como los que vemos, ni en el siglo XX ni en el siglo XXI.

Defender a Maduro es ignorar una tragedia humanitaria, afirma legislador de Coahuila
Alcalde Luján reiteró la postura de Morena en defensa de la soberanía nacional y del proyecto político que encabeza el partido.

Morena responde a Trump: ‘México no es tierra de conquista’